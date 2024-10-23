Про це 24 Каналу розповів політолог, директор Берлінського центру досліджень Східної Європи Дмитро Стратієвський, пояснивши, чи була ознайомлена Росія мирним планом Китаю та Бразилії. Також Володимир Зеленський готує ще один план – на час війни, який буде зосереджений на внутрішніх питаннях України.

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Яка мета Китаю та Бразилії

Політолог вважає, що Китай та Бразилія навряд чи дозволили Росії погоджувати їхній мирний план. Пекін взагалі на зовнішній арені не узгоджує свої дії з Москвою, а ставить її перед фактом. Причому у тих питаннях, які він вважає важливими.

Немає ніякого плану миру. План Китаю та Бразилії – не про мир, а про позиціювання цих держав,

– наголосив він.

Китай вже доволі давно – років 15 – намагається активно позиціювати себе на міжнародній арені як миротворча держава. Пекін, який здобув помітні успіхи в економіці, звернув увагу на політику.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський, коментуючи "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, назвав її "політичним криголамом" проти кожного дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН. Також він припустив, що план цих двох країн грає на руку Росії.

Досі залишається традиційна китайська зовнішньополітична лінія: гроші превалюють над політичними рішеннями. Проте Китай все серйозніше займається геополітикою.

Бразилія теж набирає геополітичні "мускули", тому цей план – це, скоріш, можливість цим двом країнам заявити про себе, а також спроба увійти у найвищу політичну лігу,

– пояснив Дмитро Стратієвський.

З Китаєм є, на його думку, певний парадокс. Це друга, а за деякими оцінками, навіть перша економіка планети та серйозна, потужна країна. Однак вона досі не грає на найвищому рівні політичної ліги світових держав. Це економічна, але ще не повністю політична наддержава.

"Разом з Бразилією, яка набирає політичну потужність, ці держави намагаються заявити про себе. Тому план миру – про них, а не про мир і не про Україну", – зауважив він.

Що відомо про китайсько-бразильський мирний план

Документ, ініційований двома країнами має назву "Політичне врегулювання української кризи" та складається з декількох пунктів. Ось деякі з них: