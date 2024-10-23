Об этом 24 Каналу рассказал политолог, директор Берлинского центра исследований Восточной Европы Дмитрий Стратиевский, объяснив, была ли ознакомлена Россия мирным планом Китая и Бразилии. Также Владимир Зеленский готовит еще один план – на время войны, который будет сосредоточен на внутренних вопросах Украины.

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Какова цель Китая и Бразилии

Политолог считает, что Китай и Бразилия вряд ли позволили России согласовывать их мирный план. Пекин вообще на внешней арене не согласовывает свои действия с Москвой, а ставит ее перед фактом. Причем в тех вопросах, которые он считает важными.

Нет никакого плана мира. План Китая и Бразилии – не о мире, а о позиционировании этих государств,

– подчеркнул он.

Китай уже довольно давно – лет 15 – пытается активно позиционировать себя на международной арене как миротворческая держава. Пекин, который получил заметные успехи в экономике, обратил внимание на политику.

Обратите внимание! Владимир Зеленский, комментируя "мирную инициативу" Китая и Бразилии, назвал ее "политическим ледоколом" против каждого дипломатического решения в пользу справедливости устава ООН. Также он предположил, что план этих двух стран играет на руку России.

До сих пор остается традиционная китайская внешнеполитическая линия: деньги превалируют над политическими решениями. Однако Китай все серьезнее занимается геополитикой.

Бразилия тоже набирает геополитические "мускулы", поэтому этот план – это, скорее, возможность этим двум странам заявить о себе, а также попытка войти в высшую политическую лигу,

– объяснил Дмитрий Стратиевский.

С Китаем есть, по его мнению, определенный парадокс. Это вторая, а по некоторым оценкам, даже первая экономика планеты и серьезная, мощная страна. Однако она до сих пор не играет на самом высоком уровне политической лиги мировых держав. Это экономическая, но еще не полностью политическая сверхдержава.

"Вместе с Бразилией, которая набирает политическую мощь, эти государства пытаются заявить о себе. Поэтому план мира – о них, а не о мире и не об Украине", – заметил он.

Что известно о китайско-бразильском мирном плане

Документ, инициированный двумя странами называется "Политическое урегулирование украинского кризиса" и состоит из нескольких пунктов. Вот некоторые из них: