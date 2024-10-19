Это закономерный шаг главы Кремля, ведь он понимает, что вскоре позиция Украины станет сильнее. Что обусловило такую риторику Путина, 24 Каналу рассказал Алексей Буряченко – политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

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Почему Путин хочет сесть за стол переговоров

Владимир Путин заявил, что его не устраивает "перемирие" на 2 – 3 недели. Россия якобы хочет "прочного мира", конечно же, на собственных условиях. В последнее время Путин все активнее начал выдвигать требования по переговорам, будто у России есть реальное преимущество и на поле боя, и на дипломатическом поле.

Это происходит как раз на фоне разговоров о Плане победы Украины, новый Саммит мира и будущего вступления Украины в НАТО.

Любое прохождение "красных линий" не только наших врагов, но и партнеров, усиливает позиции Украины. Из последнего – это Курская операция и F-16. Сейчас Путин понимает, что дальше он будет затягивать, то больше будет усиливаться позиция Украины и ослабевать его,

– пояснил Алексей Буряченко.

По словам Буряченко, сейчас Россия очень заинтересована в переговорах на своих условиях и очень не заинтересована в военном усилении Украины.

"Эту битву, которая затянулась, Путин проиграл или по крайней мере проиграет. Но у него остаются сильные позиции на поле боя, идет военное усиление из КНДР и Ирана. Поэтому мы должны отвечать симметричными действиями, когда нас поддерживают партнеры, так и асимметричными, которые успешно были реализованы в рамках Курской операции", – отметил политолог.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский четко подчеркнул партнерам, что до Нового года важно комплексно реализовать План победы. Ведь эти решительные действия нужны сейчас. Речь идет не только о предоставлении Украине дополнительного вооружения, но и политические решения вроде частичного закрытия неба над приграничьем с помощью систем ПВО НАТО, и, конечно, предоставления разрешения на дальнобойные удары по России.

"Путин осознает, что если 4 пункта плана быстро и комплексно реализуют до конца года, тогда он попадает в ситуацию полного цугцванга (вынужденного осуществления хода – 24 Канал). Ему даже не будет, что "продать" своему электорату, что может вызвать дестабилизационные движения в самой России", – добавил политолог.