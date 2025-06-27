Події у Східній Азії безпосередньо впливають на безпеку й майбутнє України, так само як війна в Україні має значення для цього регіону. Детальніше про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов.

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Чому Китай є загрозою номер один для демократії

Яким чином можуть розвернутися переговори між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном найближчим часом – сказати важко. Китай зник із декларації цьогорічного саміту НАТО. Чому саме – незрозуміло. Можливо, це була не американська, а європейська ініціатива. Тут можна дискутувати, але факт залишається фактом: Китай – загроза номер один.

За словами Артура Харитонова, деякі групи у Білому домі зараз дуже хочуть повернути Америку на Близький Схід, щоб зробити його пріоритетом. Але це буде шкідливо як для України, так і для Східної Азії. У цьому сенсі Україна та Східна Азія мають бути солідарними.

І ми такими є. Це наш ключовий напрямок, це наш "театр". Близький Схід – не наш "театр",

– зазначив він.

Якщо говорити про реальні загрози для світу, то, з огляду на масштаби зла, яке приносить Росія, а також те, як Китай допомагає їй, саме ці фактори залишаються ключовими в продовженні війни. Серйозно говорити про Іран як про головного гравця – вже немає підстав.

У мережі чимало коментарів, де люди пишуть: "Ой, не будуть більше вироблятися шахеди". Така думка свідчить про проблеми в українському медіаполі, яке чомусь досі зображує Іран як головного донора дронів-камікадзе. Хоча насправді "Шахеди" вже ідеально збираються в Росії, Китаї, Північній Кореї. Іран у цій історії з 2023 року вже майже не потрібен. Але українці досі вірять у цей наратив.

Іранський режим також має потрапити під ту ж "гільйотину", як Росія, Китай і Північна Корея,

– зауважив експерт зі Східної та Південно-Східної Азії.

Але треба дивитися на реальні речі – наприклад, що означає для України підвищення цін на нафту. Зараз ціни спадають, але ніхто не знає, коли буде наступна дестабілізація, коли можуть бути зірвані ланцюги постачання.

Україна не може захищатися, воювати та розвиватися поза цивілізованим світом. А цивілізований світ – це не лише Європа та Америка, а й значна частина Індо-Тихоокеанського регіону. Саме тому все, що відбувається в Україні, має значення для них, і навпаки – все, що відбувається у них, має значення для нас.

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Коли десь хтось ухвалює важливі рішення без обговорення з союзниками – це поганий сигнал. І особливо поганий тому, що автократії – Іран, Росія, Північна Корея – координуються, колаборують, зідзвонюються і діють під чітким лідерством Сі Цзіньпіна. Це робить їх більш єдиними, ніж нинішній демократичний світ.