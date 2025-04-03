Путин хочет продолжать переговоры с Трампом, чтобы достичь "приемлемого соглашения", – Bloomberg

Россия все еще рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп заключит "приемлемое" мирное соглашение в Украине. В то же время Кремль готов продолжать войну, если переговоры потерпят неудачу.

Кремль также не обеспокоен угрозами Вашингтона относительно новых санкций против российской нефти в случае отсутствия прогресса в переговорах. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Москва затягивает переговоры

Собеседники издания рассказали, что Владимир Путин осознает, что Трамп для него является лучшим шансом довести войну до конца. Сам президент США недавно заявил, что "разозлен" на Путина из-за разочарования в "скорости" переговоров.

Позже американский президент уточнил, что верит в выполнение "своей части соглашения" со стороны России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва "предпочла бы продолжать определенные взаимные усилия по поиску урегулирования.

Представитель Путина по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев, который сейчас находится под американскими санкциями, заявил в четверг, что он проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации действующего президента.

Противники боятся сближения, что Россия и США найдут общий язык, начнут лучше понимать друг друга и наладят сотрудничество, как в международных делах, так и в экономике,

– цитирует издание российского чиновника.

Россия выдвигает условия в вопросе соглашения

Bloomberg пишет, что Россия требует от США новых уступок, в частности ослабление санкций и приостановление поставок оружия в Украину. В договоренности о перемирии в Черном море, которое обсуждали в Эр-Рияде, Москва поставила условие о восстановлении подключения к SWIFT.

Помощники Трампа, в частности спецпредставитель Стив Уиткофф, выразили оптимизм относительно прогресса в переговорах с Россией. Целью Белого дома было заключить соглашение о перемирии до 20 апреля, что сейчас кажется маловероятным, и разговоры о возможном саммите между Трампом и Путиным также стихли.

Журналисты отмечают, что хотя Путин заявляет о готовности к миру, он требует решения "первопричин войны", которые предусматривают отказ Киева от членства в НАТО, согласие на уменьшение армии и полный захват оккупированных после 2022 года восточных и южных областей.

Хотя Трамп уже согласился со многими требованиями России, согласие на все условия Путина означало бы рисковать продемонстрировать слабость президента США. Тем не менее, он сделал прекращение войны одним из своих главных предвыборных обещаний,

– напоминает издание.

Поможет ли давление на Россию

Bloomberg отмечает, что Россия не пойдет на уступки из-за угроз со стороны США сейчас, особенно на фоне того, что Москва уже пережила 3 года санкций. Новые меры, как отмечают источники, ознакомлены с позицией Кремля, не будут более эффективными в вопросе давления на Россию.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил журналистам, что вышеупомянутые санкции повлияют не так на Россию, как на другие страны, которые нуждаются в российской нефти и газа, среди которых оказались и азиатские государства.