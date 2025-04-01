Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему заключение мирного соглашения буксует

Напомним, россияне заявили, что не могут принять предложения США по прекращению войны в Украине "в их нынешнем виде". Предложения американцев якобы не решают "первопричины конфликта". Это свидетельствует о том, что Москва и Вашингтон не преодолели разногласия.

Путин до сих пор хочет четыре украинские области, стремится ограничить численность ВСУ и мечтает, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО. А Песков заявил, что урегулирование в Украине является очень сложным и требует много дополнительных усилий.

Тем временем нетерпение Трампа растет. Президент США предположил, что Россия затягивает заключение более широкого соглашения. Однако среди его заявлений есть и более умеренные, и более жесткие. На последние повлиял президент Финляндии.

Что касается энергетического перемирия, то Россия, которая нарушает его, якобы передала Уолтцу и Рубио "список нарушений" со стороны Украины.

Есть мнение, что можно поставить Путина на колени, если перекрыть лазейки в санкциях. Когда у России не будет нефтедолларов на подпитку военной машины, ее экономика рухнет. Но для реализации этого сценария нужны действия Трампа.