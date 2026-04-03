Путин поставил Украине новый ультиматум: почему США это поддерживают и что с этим делать

Переговорный процесс вокруг Украины, который еще месяц назад был основной темой для обсуждений в западных медиа сегодня отодвинут на второй план из-за войны США и Израиля против Ирана. Впрочем, сами переговоры до сих пор продолжаются и проблема лишь в том, что реальных изменений в максималистских требованиях России не произошло. Более того, кое-где они стали еще более ультимативными.

24 Канал проанализировал публикации западных СМИ по "дедлайну" России о выходе украинских войск с территории Донбасса, разобрался почему США меняют свою позицию в сторону подыгрывания России, почему Европа вынуждена начать действовать автономно и появились ли у Украины "карты", которые бы позволили усилить свои позиции на предстоящих переговорах.

Российский "дедлайн" о выходе ВСУ с Донбасса: почему США поддерживают требования Кремля?

Последние несколько недель переговорный процесс формируется вокруг ключевого вопроса, из-за которого сама дипломатия в конце концов и зашла в тупик, сообщает The Washington Post. Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что Соединенные Штаты давят на Киев, чтобы там согласились с требованием вывода ВСУ из неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Мол, только после такого шага со стороны Украины американцы согласны предоставить Украине гарантии безопасности.



Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США не отправляют оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток / Фото Getty Images

В то же время Штаты это так же публично отрицали и отметили, что никто Киеву условия не диктует, а сам Вашингтон лишь "передает позиции сторон". Впрочем, если посмотреть как на этом направлении активизировалась Россия – слова американцев можно поставить под сомнение.

Кремль гораздо более прямолинейный в своих заявлениях, пишет Reuters. В дополнение к требованию вывести ВСУ с Донбасса, россияне в ультимативной форме установили "дедлайн" в два месяца для принятия Украиной соответствующего решения. Мол, это должно открыть путь для завершения горячей фазы войны. Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков прямо заявил, что в случае несогласия Киева с этим ультиматумом, российские "предложения" на этих переговорах изменятся.

В этом контексте ключевой вопрос, который поднимают западные аналитики заключается не в том, действительно ли США напрямую давят на Украину, а скорее – почему именно российские требования становятся базовой точкой отсчета для дальнейших обсуждений, фактически смещая идею прекращения огня по линии соприкосновения с повестки дня?

Более того, французский аналитический центр FRS описывает нынешнюю фазу переговоров как переход России от "войны на истощение" к "войне к принуждению", где дипломатия напрямую интегрируется в стратегию давления, которую россияне используют непосредственно на поле боя, пытаясь ценой огромных потерь продолжать продвижение. В этом контексте ультиматум по Донбассу вышел за пределы переговорного торга и превратился в финальное требование со стороны России.



Зеленский призвал США поддержать идею пасхального перемирия / Фото Getty Images

В дополнение, журнал Forbes обращает внимание и на временной аспект этой ситуации. Сегодня США чрезвычайно глубоко вовлечены в войну с Ираном, а значит им необходимо быстрое решение "второстепенных проблем" для высвобождения ресурсов и внимания союзников. Москва это понимает, и пытается в максимально быстром темпе навязать американцам свои требования по Украине.

В конце концов, Украина остается единственной стороной, которая последовательно отказывается от логики территориальных уступок, тем более при отсутствии реальных гарантий безопасности со стороны США. И именно отказ Киева пока ломает сценарий быстрого "компромисса", что вызывает раздражение как в Москве, так и в Вашингтоне.

Украина в очередной раз демонстрирует, что даже под двойным давлением способна удерживать свою позицию, однако делать это самостоятельно вряд ли удастся, и в конце именно Европа оказывается перед необходимостью взять на себя большую роль в поддержке Украины – как финансовую, так и политическую.

Европа снова вынуждена действовать: почему угрозы Трампа усиливают европейцев?

И пока США все больше размывают свою позицию, иногда открыто подыгрывая требованиям россиян, для Европы последний месяц стал моментом очередного отрезвления, и дело здесь не только в Украине. Риторика Дональда Трампа относительно возможного выхода США из НАТО и его требования к союзникам принимать более активное участие в войне с Ираном заставляют европейцев готовиться к сценарию, который еще год назад казался практически невозможным – окончательного разрыва отношений с США в сфере безопасности.

Издание Politico сообщает, что европейские правительства уже рассматривают варианты "частичной автономии" от США в обеспечении своей обороны. О полном разрыве такого взаимодействия пока прямо не говорят, но осознают необходимость действовать самостоятельно, если Вашингтон окончательно изменит свою роль в поддержке Украины и защите всего континента.



Трамп публично оскорбил Макрона и его жену из-за отсутствия поддержки США в войне с Ираном / Фото Getty Images

Дело не только в попытках Европы забрать на себя основную часть финансирования Украины в борьбе с Россией, меняется также и риторика европейских лидеров. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон уже прямо признает, что "Европа больше не может позволить себе роскошь полной зависимости от союзников", особенно при такой демонстративной непредсказуемости со стороны Штатов. Риторика до сих пор довольно дипломатическая, но смыслы достаточно прямые – гарантии безопасности уже ничего не гарантируют.

Несмотря на это, Евросоюз продолжает сталкиваться с внутренним сопротивлением, в частности блокированием нового большого кредита для Украины со стороны Венгрии. Financial Times пишет, что Брюссель вынужден искать обходные механизмы, чтобы обеспечить Киев всем необходимым, а это прямой путь к реализации внутренних изменений и реформации системы принятия решений внутри блока.

В то же время, как отмечает Reuters, растет напряжение внутри НАТО. Дональд Трамп уже напрямую угрожает вывести США из Альянса, блокирует участие Европы в переговорах по урегулированию российско-украинской войны и вообще не воспринимает европейские страны всерьез. Европейцев все чаще ставят перед фактом относительно тех или иных решений, лишая возможности участвовать в процессе их принятия.

Это лишь усиливает ощущение, что ЕС придется играть более самостоятельную роль – даже если формально трансатлантический альянс еще сохраняется.



Трамп снова заявил, что США не надо было "лезть в Украину" / Фото Getty Images

В итоге Европа оказывается в позиции, которую долгое время пыталась избегать – необходимостью стать полноценным актором по безопасности. Постоянное давление со стороны США, ультиматумы и угрозы от России, а также собственные внутренние противоречия создают для ЕС ситуацию, в которой игнорировать проблему больше не удается, а принимать необходимые решения нужно уже сейчас.

Однако именно эта ситуация дает Украине дополнительное пространство для маневра. Пока Вашингтон склоняется к быстрым решениям, а Москва делает свои требования еще более жесткими, Европа, пусть медленно, но начинает формировать альтернативный центр поддержки. В то же время, такая угрожающая ситуация создает для Европы определенную зависимость от Украины, как государства, которое имеет практические навыки в защите от агрессии, развитый и современный ВПК и большую военную силу.

Война ресурсов и технологий: почему требования России не соответствуют ее возможностям?

Пока переговоры буксуют, а глобальное внимание частично смещается на Ближний Восток, война в Украине переходит в фазу, когда решающим становится не только удержание тех или иных территорий, а контроль ресурсов и логистики противника. По данным Bloomberg, обе стороны готовятся к интенсификации боевых действий весной – именно с целью усиления своих позиций перед возможным финальным этапом переговоров.

В то же время эта эскалация происходит на фоне все более очевидных ограничений, которые накапливаются у самой России. Москва сохраняет свои максималистские требования, но сталкивается с нехваткой ресурсов для их реализации военным путем. То есть ситуация сводится к тому, что требование получить полный контроль над Донбассом, в случае отказа Украины, реализовать другим путем без проведения мобилизации россиянам вряд ли удастся.



Украина подписала 10-летние оборонные соглашения со странами Персидского залива / Фото Офиса Президента

На этом фоне Украина постепенно меняет сам характер войны. Как пишет Bloomberg, Киев неожиданно эффективно использует глобальный контекст, в частности войну в Иране, для усиления свои позиции. Ключевой элементом новой стратегии стали дальнобойные удары по энергетической и логистической инфраструктуре России.

Украина системно пытается уменьшить способность России финансировать войну, атакуя нефтепереработку, склады и транспортные узлы, что прямо влияет на ее экспортные возможности, что в контексте роста цен на нефть, фактически, не позволяет Кремлю получить сверхприбыли, даже в условиях снятия части санкций против российского нефтяного экспорта.

Параллельно с этим Украина наращивает собственный оборонный потенциал – прежде всего в сфере дронов и противодронных систем. По данным Reuters, именно этот компонент становится ключевым в изменении баланса на поле боя, ведь благодаря дешевым дронам при таких масштабах производства позволяют Украине компенсировать недостаток традиционных средств и людей и сдерживать численное преимущество россиян в живой силе.



Сразу несколько российских чиновников заявили, что России "не нужна" всеобщая мобилизация / Фото Getty Images

Такой подход напрямую влияет на экономику войны со стороны России. Несмотря на рост цен на нефть Кремль испытывает такой объем человеческих и ресурсных потерь, что Владимир Путин даже вынужден вызвать на личный разговор своих олигархов и бизнесменов. Кремлевский диктатор прямо требует у российского бизнеса финансировать свою прихоть по уничтожению Украины собственными средствами.

Фактически же, разговоры об отсутствии "карт" в Украине уже не соответствуют действительности:

Прежде всего, Киев сейчас способен не допустить стратегического прорыва россиян на Донбассе , и своими силами обеспечивать стабильную ситуацию на фронте.

Во-вторых, Украина системно уничтожает инфраструктуру России , прежде всего ту, которая позволяет Кремлю зарабатывать деньги для продолжения войны.

И в дополнение, украинское ВПК показало свою способность к быстрой технологической адаптации, которая позволяет не только защищать собственные города от российских атак, но и конкурировать с другими в Персидском заливе, предлагая более дешевые и практичные системы защиты от БПЛА.

В конце концов, сочетание этих факторов и объясняет, почему Украина не выглядит стороной, вынужденной принимать любые условия в кратчайшие сроки. Позиция Киева на переговорах опирается не только на политическую неприемлемость российских требований, но и на измененный баланс сил, в котором Россия уже не имеет достаточного ресурса для быстрой победы, а Запад – несмотря на внутренние противоречия – не отказывается от поддержки. Именно в этом контексте следует рассматривать переговоры по урегулированию войны и границы возможного компромисса, если он вообще появится.