США призвали Украину и Россию обсудить вопрос о размещении войск в Европе с целью прекращения войны. Американские представители поинтересовались у Киева готовностью уступить Донбасс ради членства в НАТО. При этом в Кремле настаивают на выводе сил НАТО из стран, вступивших в Альянс после 1997 года.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, американские посланцы Джаред Кушнер и Стив Виткофф оказывают давление на официальных лиц Украины и России, призывая пересмотреть правила НАТО и размещение войск в Европе.

Каковы подробности?

Посредники стремятся согласовать с Москвой новую архитектуру безопасности на континенте, чтобы разблокировать переговоры по территориальным вопросам.

Американская сторона считает, что надежные гарантии безопасности, подобные гарантиям НАТО, и взаимные экономические стимулы способны подтолкнуть стороны к более широкому соглашению.

Однако такой подход противоречит давней позиции европейских союзников, которые настаивают на том, что боевые действия должны быть прекращены до начала любых дискуссий о присутствии войск альянса.

Позиция Киева и требования Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны присоединиться к переговорам и заявил о готовности рассматривать предложения Вашингтона.

Главными условиями Киева остаются четкие гарантии вступления в НАТО и Европейский Союз, восстановление страны и мощная военная поддержка.

"Впервые я слышу от Украины, что военного решения нет, что нам нужно сосредоточиться на поиске дипломатического подхода,

– отметила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

Со своей стороны Москва продолжает требовать запрета на размещение войск НАТО в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

В ответ Кремль предлагает сократить свое военное присутствие в Калининграде и Беларуси, однако европейские лидеры отвергают такой обмен.

Европа пытается сохранить влияние на переговоры

В ходе саммита лидеры Европейского Союза согласились принять участие в параллельных технических консультациях, чтобы не оказаться в стороне от переговорного процесса. Они назначили советников по национальной безопасности от Евросоюза, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польши для представления интересов континента на предстоящих встречах.

Команда Дональда Трампа пытается продемонстрировать прогресс до января, когда Демократическая партия возьмет под контроль Конгресс после промежуточных выборов. Тем временем Владимир Путин тянет время с реальными уступками, продолжая подготовку к зимнему наступлению и рассчитывая на выборы во Франции в 2027 году.

К слову, ранее в СМИ распространялась информация со ссылкой на разведку о том, что глава Кремля планирует вести войну как минимум до конца зимы.

Особое беспокойство предложения США вызывают у государств восточного фланга, которые граничат с Россией и опасаются ослабления защиты со стороны НАТО.

Восточный фланг, конечно, не является разменной монетой, и не может быть никаких сфер влияния,

– подчеркнул министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.