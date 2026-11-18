Путин будет продолжать войну как минимум до конца зимы / Генеральный штаб ВСУ (иллюстративное изображение)
Владимир Путин не готов к серьезным мирным переговорам по Украине, несмотря на подготовку к встрече с Дональдом Трампом в Китае. Глава Кремля планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы.
Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на чиновников, ознакомленных с отчетами спецслужб, глава Кремля рассчитывает на продолжение наступления на востоке Украины.
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Каковы подробности?
В то же время Москва стремится измотать украинское сопротивление регулярными ударами дронов и ракет по Киеву, которые уносят жизни мирных жителей.
Собеседники журналистов отметили, что российский диктатор сталкивается с растущим давлением из-за значительных потерь армии, трудностей с мобилизацией и нестабильности экономики.
Несмотря на это, ведение полномасштабной войны позволяет режиму подавлять любую критику внутри страны.
Требования Кремля и позиция союзников
Европейские лидеры и дипломаты также выражают глубокие сомнения относительно скорого завершения войны, которая длится уже почти 5 лет.
Посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье обратил внимание на экономические проблемы противника и их прямое влияние на легитимность власти в России.
Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении
Лешевалье подчеркнул, что Путин выступил даже против идеи частичного прекращения огня. Такая позиция Москвы откровенно противоречит первоначальным требованиям Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий.
Союзные спецслужбы считают, что война дает российскому лидеру ощущение цели для сохранения власти, поэтому он пытается заставить Украину страдать под постоянными обстрелами этой зимой.
В то же время одна из разведок предполагает, что Москва согласилась бы на перемирие только в случае передачи ей всего Донбасса и отказа Киева от вступления в НАТО.
Затягивание времени и переговоры в Берлине
Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским не согласится на подобные капитуляционные требования, поэтому заключение такого соглашения считается нереальным. В Европе подозревают, что Кремль намеренно тянет время в надежде на раскол поддержки Украины после европейских выборов 2027 года.
Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.
В то же время в Берлине представители США, Украины и Европы проведут переговоры для выработки дальнейших совместных действий в процессе завершения войны.
Как уже сообщалось на нашем сайте, Дональд Трамп заявлял о желании провести отдельную двустороннюю встречу с Путиным во время визита в Китай.
Также на фоне дипломатической активности президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в возможности наступления мира до конца года.
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