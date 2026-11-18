Как сообщает издание The New York Times со ссылкой на чиновников, ознакомленных с отчетами спецслужб, глава Кремля рассчитывает на продолжение наступления на востоке Украины.

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Каковы подробности?

В то же время Москва стремится измотать украинское сопротивление регулярными ударами дронов и ракет по Киеву, которые уносят жизни мирных жителей.

Собеседники журналистов отметили, что российский диктатор сталкивается с растущим давлением из-за значительных потерь армии, трудностей с мобилизацией и нестабильности экономики.

Несмотря на это, ведение полномасштабной войны позволяет режиму подавлять любую критику внутри страны.

Требования Кремля и позиция союзников

Европейские лидеры и дипломаты также выражают глубокие сомнения относительно скорого завершения войны, которая длится уже почти 5 лет.

Посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье обратил внимание на экономические проблемы противника и их прямое влияние на легитимность власти в России.

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Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении– сказал дипломат, добавив, что главе России нужна война для сохранения собственного лидерства.

Лешевалье подчеркнул, что Путин выступил даже против идеи частичного прекращения огня. Такая позиция Москвы откровенно противоречит первоначальным требованиям Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий.

Союзные спецслужбы считают, что война дает российскому лидеру ощущение цели для сохранения власти, поэтому он пытается заставить Украину страдать под постоянными обстрелами этой зимой.

В то же время одна из разведок предполагает, что Москва согласилась бы на перемирие только в случае передачи ей всего Донбасса и отказа Киева от вступления в НАТО.

Затягивание времени и переговоры в Берлине

Украинское руководство во главе с Владимиром Зеленским не согласится на подобные капитуляционные требования, поэтому заключение такого соглашения считается нереальным. В Европе подозревают, что Кремль намеренно тянет время в надежде на раскол поддержки Украины после европейских выборов 2027 года.

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Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

В то же время в Берлине представители США, Украины и Европы проведут переговоры для выработки дальнейших совместных действий в процессе завершения войны.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Дональд Трамп заявлял о желании провести отдельную двустороннюю встречу с Путиным во время визита в Китай.

Также на фоне дипломатической активности президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в возможности наступления мира до конца года.