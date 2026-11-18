Як повідомляє видання The New York Times із посиланням на посадовців, ознайомлених зі звітами розвідок, глава Кремля розраховує на подальший наступ на сході України.

Adv

популярні відео

Які подробиці?

Водночас Москва прагне виснажити український опір регулярними ударами дронів і ракет по Києву, які забирають життя цивільних людей.

Співрозмовники журналістів зазначили, що російський диктатор стикається зі зростанням тиску через значні втрати армії, труднощі з мобілізацією та нестабільність економіки.

Попри це, ведення повномасштабної війни дозволяє режиму придушувати будь-яку критику всередині країни.

Вимоги Кремля та позиція союзників

Європейські лідери та дипломати також висловлюють глибокий сумнів щодо швидкого завершення війни, яка триває вже майже 5 років.

Посол Франції у Вашингтоні Орельєн Лешевальє звернув увагу на економічні проблеми ворога та їхній прямий вплив на легітимність влади в Росії.

Реклама

Ми вважаємо, що Росія перебуває у вкрай скрутному становищі– сказав дипломат, додавши, що главі Росії потрібна війна для збереження власного лідерства.

Лешевальє підкреслив, що Путін виступив навіть проти ідеї часткового припинення вогню. Така позиція Москви відверто суперечить початковим вимогам Дональда Трампа щодо негайного зупинення бойових дій.

Союзні спецслужби вважають, що війна забезпечує російському правителю відчуття мети для збереження влади, через що він намагається змусити Україну страждати під постійними обстрілами цієї зими.

Водночас одна з розвідок припускає, що Москва погодилася б на перемир'я лише у разі передачі їй усього Донбасу та відмови Києва від вступу до НАТО.

Затягування часу та переговори у Берліні

Українське керівництво на чолі з Володимиром Зеленським не погодиться на подібні капітуляційні вимоги, через що укладення такої угоди вважається нереальним. У Європі підозрюють, що Кремль навмисно тягне час у сподіванні на розкол підтримки України після європейських виборів 2027 року.

Реклама

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії запланована на 19 листопада в Шеньчжені під час саміту АТЕС.

Водночас у Берліні представники США, України та Європи проведуть переговори для напрацювання подальших спільних дій у процесі завершення війни.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Дональд Трамп заявляв про бажання провести окрему двосторонню зустріч із Путіним під час візиту до Китаю.

Також на тлі дипломатичної активності президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості настання миру до кінця року.