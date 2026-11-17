Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на Філіппінах.

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Чи зустрінуться Трамп і Путін віч-на-віч?

Трампа запитали, чи планує він окремо зустрітися з Путіним під час майбутнього візиту до Китаю. У відповідь президент США зазначив, що хотів би провести таку розмову, якщо буде така можливість.

Я не знаю, але я б хотів. Якщо це можливо, я б це зробив– сказав Трамп.

Трамп відвідав Філіппіни напередодні поїздки до Китаю на щорічну конференцію АТЕС у Шеньчжені, яка відбудеться 19 листопада. Там запланована тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії – Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. За інформацією американської сторони, основною темою переговорів стане розробка угоди про контроль над ядерними озброєннями. Також можуть обговорити війну в Ірані та ситуацію навколо Північної Кореї.

Раніше ми також розповідали, що дипломати вели тривалі консультації щодо узгодження порядку денного через різні пріоритети сторін на саміті АТЕС.