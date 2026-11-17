Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами на Филиппинах.

Adv

популярные видео

Встретятся ли Трамп и Путин один на один?

Трампа спросили, планирует ли он отдельно встретиться с Путиным во время предстоящего визита в Китай. В ответ президент США отметил, что хотел бы провести такую беседу, если представится такая возможность.

Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы это сделал– сказал Трамп.

Трамп посетил Филиппины накануне поездки в Китай на ежегодную конференцию АТЭС в Шэньчжэне, которая состоится 19 ноября. Там запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России – Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. По информации американской стороны, основной темой переговоров станет разработка соглашения о контроле над ядерным оружием. Также могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Ранее мы также сообщали, что дипломаты вели длительные переговоры по вопросу согласования повестки дня из-за различных приоритетов сторон на саммите АТЭС.