Призвали Киев к "ответственному решению": россияне назвали циничное условие для окончания войны
- Помощник Путина Ушаков заявил, что Киеву следует принять решение по Донбассу.
- В Кремле заявили, что Трамп также обсудил с Путиным экономические перспективы после прекращения войны.
Прямо перед встречей Зеленского и Трампа состоялся разговор американского президента с российским диктатором. Конечно, россияне изложили свои условия.
Детали передает 24 Канал.
Смотрите также Десятки людей собрались на мосту в Мар-а-Лаго, чтобы выразить поддержку Зеленскому и Украине
Чего хотят россияне, чтобы завершить войну?
Помощник Путина Ушаков заявил: телефонный разговор инициировал сам Трамп, чтобы обсудить урегулирование до встречи с украинским президентом. Беседа длилась более часа.
Временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта в Украине (...) Киеву имеет смысл не медля принять решение по Донбассу с учетом ситуации, которая складывается на фронтах,
– заявил Ушаков.
Его слова о "решении по Донбассу" следует понимать как "сдать Донбасс России без боя". Понятно, что Киев не может согласиться на такое "предложение", но не ясно, понимает ли это Трамп.
Например, в Кремле заявили: президент США обсудил с Путиным "впечатляющие перспективы" экономического сотрудничества, которые откроются после прекращения войны. Но и Украине Трамп пообещал экономические выгоды.
"Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется ответственное решение", – цинично высказался Ушаков.
Что говорят у Зеленского?
Financial Times писали, будто украинский президент был обеспокоен разговором Трампа с Путиным. И источники "РБК-Украина" опровергают это.
"В целом было понятно, что они поговорят с Путиным, и вообще это одна из задач сейчас – выяснить полностью, на что готовы россияне и не разрушат ли они все достигнутое в дипломатии", – заявили в команде президента Украины.
На данный момент в работе есть 6 документов между Украиной и Америкой. Поэтому наша делегация надеется, что удастся пройтись по ним.