Куда же без Украины: Россия готовит инфоповод для агрессии против стран Балтии, – ISW

Россия пытается создать повод для возможной будущей атаки на Литву, Латвию и Эстонию. Кремль хочет приплести к своим агрессивным намерениям версию об "украинском следе".

Россия хотела бы использовать свою риторику для проведения военных операций против стран Балтии и Финляндии. Об этом пишет ISW.

Смотрите также Путин снова взялся за "ядерную дубинку": эксперт оценил реальные риски новых угроз

Что заявляет российская СВР?

Служба внешней разведки России (СВР) в понедельник, 18 мая, рассказала, что якобы ВСУ планируют нанести удары БпЛА по территории России. Хотя Украина и так регулярно наносит ущерб оккупантам своими БпЛА, российская разведка сказала, что "атаку" должны осуществить с территории стран Балтии, в частности Латвии.

СВР в своем пропагандистском заявлении сообщила, что украинские операторы дронов уже находятся на латвийских военных базах. Таким образом она намекнула, что Россия желает дестабилизировать Латвию и НАТО, нанеся удары якобы по украинским пунктам запуска БпЛА. На самом деле страна-агрессор намерена атаковать латвийские военные базы и центры принятия решений, просто придумав повод.

В Москве часто используют СВР для распространения собственных необоснованных нарративов. Обычно они направлены на дестабилизацию других стран, а также для оправдания потенциального российского вторжения.

Как реагируют в Латвии?

Латвийские политики неоднократно отвергали обвинения России в том, что Латвия предоставляет Украине свое воздушное пространство или территорию для атак по России, как манипулятивные. Угрозы российской разведки активизировались на фоне сообщений о том, что во вторник, 19 мая, румынский истребитель перехватил украинский дрон в воздушном пространстве Эстонии.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в тот же день заявил, что Россия регулярно пытается перенаправлять украинские беспилотники в Литву, Латвию и Эстонию с помощью систем РЭБ. Также он извинился за непреднамеренные инциденты. ISW ранее фиксировал падение украинских беспилотников на территории Балтии и Финляндии, которое было вызвано российскими РЭБами.

Американский институт изучения войны пишет, что СВР, благодаря нарративам о том, что украинские силы используют воздушное пространство и территорию Литвы, Латвии и Эстонии для атак по России, пытается создать повод для агрессии.

Какие угрозы демонстрирует Россия в последнее время?

12 мая в Москве снова начались "угрозы ядеркой". Там заявили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После того Путин снова заговорил, что комплекс "Орешник" могут оснастить ядерными боеголовками.

Россия продолжает попытки продвижения вдоль территории Украины. Сырский отметил, что для врага приоритетным направлением на фронте является Покровский. Именно там страна-агрессор сосредоточила около 100 000 оккупантов.

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну. Вероятнее всего, речь может идти о провокациях, диверсионные действия или ограниченное использование отдельных подразделений, но не о полноценном наступлении вдоль всей границы.