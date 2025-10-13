Путин – в отчаянии: конгрессмен США объяснил, чего ожидать странам НАТО от России
- Конгрессмен Дон Бэкон выразил обеспокоенность из-за размещения российских войск вблизи границы с Эстонией.
- Он призвал НАТО усилить оборонительную готовность.
В последнее время Кремль значительно повышает уровень вооруженной агрессии в Европе. Соединенные Штаты обеспокоены из-за сообщений о размещении российских войск вблизи границы с Эстонией.
Об этом в комментарии для Kyiv Post рассказал конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, передает 24 Канал.
Как американский политик прокомментировал действия Путина?
Бэкон отметил, что действия Кремля свидетельствуют о дальнейшем агрессивном поведении режима Владимира Путина. По его мнению, российский президент все больше теряет контроль и становится опасным для соседних государств.
Путин – загнанная в угол крыса, и он в отчаянии,
– заявил конгрессмен, подчеркнув, что такие шаги России нельзя игнорировать.
Кроме того, Дон Бэкон призвал страны НАТО, в частности Эстонию, оставаться максимально бдительными в контексте роста военных угроз и укреплять оборонную готовность.
По его убеждению, Альянс должен не ждать развития событий, а уже сейчас продемонстрировать решительную поддержку восточным государствам-членам НАТО, которые непосредственно граничат с Россией.
К слову, примеры российской военной агрессии в Эстонии фиксировали и раньше. Речь идет случай 19 сентября, когда истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны и находились над территорией Эстонии около 12 минут.
Поэтому, считает республиканец, НАТО должно действовать на опережение, усиливая присутствие и оборонительные возможности в регионе Балтии, чтобы сдержать возможную эскалацию со стороны Москвы.
Что этому предшествовало?
В пятницу, 10 октября, Эстония временно закрыла пограничный пункт пропуска Саатсе из-за зафиксированной вблизи границы подозрительной активности российских военных подразделений.
Закрытие касается дороги, которая частично проходит через российскую территорию.
Эстонские власти объяснили, что это решение принято из соображений безопасности после появления российских военных в непосредственной близости.
Правительство также рассматривает возможность полного отказа от использования этого участка в будущем.
В то же время в эстонском МИД призвали общественность не поддаваться панике, заявив, что сообщения о напряженной ситуации на границе "частично преувеличены".
В свою очередь страны Балтии уже разрабатывают совместный план эвакуации населения на случай возможной военной угрозы со стороны России.
Документ предусматривает координацию действий между государствами и потенциальную эвакуацию до 400 тысяч человек из приграничных регионов.