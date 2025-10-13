Укр Рус
Геополитика Европа Путин – в отчаянии: конгрессмен США объяснил, чего ожидать странам НАТО от России
13 октября, 16:48
3

Путин – в отчаянии: конгрессмен США объяснил, чего ожидать странам НАТО от России

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Конгрессмен Дон Бэкон выразил обеспокоенность из-за размещения российских войск вблизи границы с Эстонией.
  • Он призвал НАТО усилить оборонительную готовность.

В последнее время Кремль значительно повышает уровень вооруженной агрессии в Европе. Соединенные Штаты обеспокоены из-за сообщений о размещении российских войск вблизи границы с Эстонией.

Об этом в комментарии для Kyiv Post рассказал конгрессмен-республиканец Дон Бэкон, передает 24 Канал.

Актуально Там заметили "зеленых человечков": Эстония закрыла пункт пропуска на границе с Россией

Как американский политик прокомментировал действия Путина?

Бэкон отметил, что действия Кремля свидетельствуют о дальнейшем агрессивном поведении режима Владимира Путина. По его мнению, российский президент все больше теряет контроль и становится опасным для соседних государств.

Путин – загнанная в угол крыса, и он в отчаянии,
– заявил конгрессмен, подчеркнув, что такие шаги России нельзя игнорировать.

Кроме того, Дон Бэкон призвал страны НАТО, в частности Эстонию, оставаться максимально бдительными в контексте роста военных угроз и укреплять оборонную готовность.

По его убеждению, Альянс должен не ждать развития событий, а уже сейчас продемонстрировать решительную поддержку восточным государствам-членам НАТО, которые непосредственно граничат с Россией.

К слову, примеры российской военной агрессии в Эстонии фиксировали и раньше. Речь идет случай 19 сентября, когда истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны и находились над территорией Эстонии около 12 минут.

Поэтому, считает республиканец, НАТО должно действовать на опережение, усиливая присутствие и оборонительные возможности в регионе Балтии, чтобы сдержать возможную эскалацию со стороны Москвы.

Что этому предшествовало?

  • В пятницу, 10 октября, Эстония временно закрыла пограничный пункт пропуска Саатсе из-за зафиксированной вблизи границы подозрительной активности российских военных подразделений.

  • Закрытие касается дороги, которая частично проходит через российскую территорию.

  • Эстонские власти объяснили, что это решение принято из соображений безопасности после появления российских военных в непосредственной близости.

  • Правительство также рассматривает возможность полного отказа от использования этого участка в будущем.

  • В то же время в эстонском МИД призвали общественность не поддаваться панике, заявив, что сообщения о напряженной ситуации на границе "частично преувеличены".

  • В свою очередь страны Балтии уже разрабатывают совместный план эвакуации населения на случай возможной военной угрозы со стороны России.

  • Документ предусматривает координацию действий между государствами и потенциальную эвакуацию до 400 тысяч человек из приграничных регионов.