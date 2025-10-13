Укр Рус
13 жовтня, 16:48
Путін – у відчаї: конгресмен США пояснив, чого очікувати країнам НАТО від Росії

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Конгресмен Дон Бекон висловив стурбованість через розміщення російських військ поблизу кордону з Естонією.
  • Він закликав НАТО посилити оборонну готовність.

Упродовж останнього часу Кремль значно підвищує рівень збройної агресії у Європі. Сполучені Штати стурбовані через повідомлення про розміщенням російських військ поблизу кордону з Естонією.

Про таке в коментарі для Kyiv Post розповів конгресмен-республіканець Дон Бекон, передає 24 Канал.

Актуально Там помітили "зелених чоловічків": Естонія закрила пункт пропуску на кордоні з Росією

Як американський політик прокоментував дії Путіна?

Бекон наголосив, що дії Кремля свідчать про подальшу агресивну поведінку режиму Володимира Путіна. На його думку, російський президент усе більше втрачає контроль і стає небезпечним для сусідніх держав. 

Путін – загнаний у кут щур, і він у відчаї,
– заявив конгресмен, підкресливши, що такі кроки Росії не можна ігнорувати. 

Крім того, Дон Бекон закликав країни НАТО, зокрема Естонію, залишатися максимально пильними в контексті зростання військових загроз та зміцнювати оборонну готовність. 

На його переконання, Альянс має не чекати розвитку подій, а вже зараз продемонструвати рішучу підтримку східним державам-членам НАТО, які безпосередньо межують із Росією. 

До слова, приклади російської військової агресії в Естонії фіксували й раніше. Йдеться випадок 19 вересня, коли винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни й перебували над територією Естонії близько 12 хвилин.

Тому, вважає республіканець, НАТО має діяти на випередження, посилюючи присутність і оборонні спроможності в регіоні Балтії, аби стримати можливу ескалацію з боку Москви.

Що цьому передувало?

  • У п'ятницю, 10 жовтня, Естонія тимчасово закрила прикордонний пункт пропуску Саатсе через зафіксовану поблизу кордону підозрілу активність російських військових підрозділів. 

  • Закриття стосується дороги, яка частково проходить через російську територію.

  • Естонська влада пояснила, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки після появи російських військових у безпосередній близькості. 

  • Уряд також розглядає можливість повної відмови від використання цієї ділянки в майбутньому.

  • Водночас в естонському МЗС закликали громадськість не піддаватися паніці, заявивши, що повідомлення про напружену ситуацію на кордоні "частково перебільшені".

  • Своєю чергою країни Балтії вже розробляють спільний план евакуації населення на випадок можливої військової загрози з боку Росії. 

  • Документ передбачає координацію дій між державами та потенційну евакуацію до 400 тисяч людей із прикордонних регіонів.