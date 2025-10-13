Путін – у відчаї: конгресмен США пояснив, чого очікувати країнам НАТО від Росії
- Конгресмен Дон Бекон висловив стурбованість через розміщення російських військ поблизу кордону з Естонією.
- Він закликав НАТО посилити оборонну готовність.
Упродовж останнього часу Кремль значно підвищує рівень збройної агресії у Європі. Сполучені Штати стурбовані через повідомлення про розміщенням російських військ поблизу кордону з Естонією.
Про таке в коментарі для Kyiv Post розповів конгресмен-республіканець Дон Бекон, передає 24 Канал.
Як американський політик прокоментував дії Путіна?
Бекон наголосив, що дії Кремля свідчать про подальшу агресивну поведінку режиму Володимира Путіна. На його думку, російський президент усе більше втрачає контроль і стає небезпечним для сусідніх держав.
Путін – загнаний у кут щур, і він у відчаї,
– заявив конгресмен, підкресливши, що такі кроки Росії не можна ігнорувати.
Крім того, Дон Бекон закликав країни НАТО, зокрема Естонію, залишатися максимально пильними в контексті зростання військових загроз та зміцнювати оборонну готовність.
На його переконання, Альянс має не чекати розвитку подій, а вже зараз продемонструвати рішучу підтримку східним державам-членам НАТО, які безпосередньо межують із Росією.
До слова, приклади російської військової агресії в Естонії фіксували й раніше. Йдеться випадок 19 вересня, коли винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни й перебували над територією Естонії близько 12 хвилин.
Тому, вважає республіканець, НАТО має діяти на випередження, посилюючи присутність і оборонні спроможності в регіоні Балтії, аби стримати можливу ескалацію з боку Москви.
Що цьому передувало?
У п'ятницю, 10 жовтня, Естонія тимчасово закрила прикордонний пункт пропуску Саатсе через зафіксовану поблизу кордону підозрілу активність російських військових підрозділів.
Закриття стосується дороги, яка частково проходить через російську територію.
Естонська влада пояснила, що це рішення ухвалене з міркувань безпеки після появи російських військових у безпосередній близькості.
Уряд також розглядає можливість повної відмови від використання цієї ділянки в майбутньому.
Водночас в естонському МЗС закликали громадськість не піддаватися паніці, заявивши, що повідомлення про напружену ситуацію на кордоні "частково перебільшені".
Своєю чергою країни Балтії вже розробляють спільний план евакуації населення на випадок можливої військової загрози з боку Росії.
Документ передбачає координацію дій між державами та потенційну евакуацію до 400 тисяч людей із прикордонних регіонів.