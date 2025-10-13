Упродовж останнього часу Кремль значно підвищує рівень збройної агресії у Європі. Сполучені Штати стурбовані через повідомлення про розміщенням російських військ поблизу кордону з Естонією.

Про таке в коментарі для Kyiv Post розповів конгресмен-республіканець Дон Бекон, передає 24 Канал.

Як американський політик прокоментував дії Путіна?

Бекон наголосив, що дії Кремля свідчать про подальшу агресивну поведінку режиму Володимира Путіна. На його думку, російський президент усе більше втрачає контроль і стає небезпечним для сусідніх держав.

Путін – загнаний у кут щур, і він у відчаї,

– заявив конгресмен, підкресливши, що такі кроки Росії не можна ігнорувати.

Крім того, Дон Бекон закликав країни НАТО, зокрема Естонію, залишатися максимально пильними в контексті зростання військових загроз та зміцнювати оборонну готовність.

На його переконання, Альянс має не чекати розвитку подій, а вже зараз продемонструвати рішучу підтримку східним державам-членам НАТО, які безпосередньо межують із Росією.

До слова, приклади російської військової агресії в Естонії фіксували й раніше. Йдеться випадок 19 вересня, коли винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір країни й перебували над територією Естонії близько 12 хвилин.

Тому, вважає республіканець, НАТО має діяти на випередження, посилюючи присутність і оборонні спроможності в регіоні Балтії, аби стримати можливу ескалацію з боку Москви.

