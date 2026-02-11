Помогала "держаться на плаву": как отказ Индии от нефти из России может поспособствовать концу войны

Трамп заверил, что Индия и другие ключевые покупатели российской нефти начали отказываться от нее. На 2026 год Россия в своем бюджете запланировала поступлений от продажи энергоресурсов на сумму 9 триллионов рублей. Итоги января свидетельствуют, что этот показатель не выполняется.

Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач, добавив, что Россия получила вдвое меньше запланированных доходов.

От кого Россия будет чувствовать давление?

Индия не самый крупный покупатель российской нефти, таким является Китай, но, как подчеркнул доктор экономических наук, именно индийцы покупали ее по более высокой цене в отличие от китайцев. Ведь Пекин "выкручивает руки" России, получает от нее существенную скидку.

Эффективная цена продажи российской нефти Китаю составляет ориентировочно 41 доллар за последние два месяца, а себестоимость составляет 36 – 39 долларов. Чем дальше США и Европа будут давить на Россию и ее экспорт, тем больше будет давить сам Китай, требуя от нее больших скидок на нефть,

– пояснил Длигач.

Отказ Индии от российской нефти, как отметил Длигач, это положительное явление. Он отметил, что последний год индийцы рассчитывались с россиянами преимущественно рупиями.

То есть это были деньги, которые оставались в самой Индии. Россия активно инвестировала в индийскую промышленность. Индия многое экспортировала в Россию и тем самым помогала российской экономике "держаться на плаву". Сейчас поток индийских товаров будет уменьшаться, потому что в России становится меньше рупий,

– озвучил Длигач.

По словам доктора экономических наук, такое развитие событий будет на пользу Украине и положительно повлияет на завершение войны. Длигач также отметил важность введения дальнейших санкций в отношении российского теневого флота и выразил надежду, что в новом 20-м санкционном пакете, который ЕС готовится представить 22 февраля, они будут усилены.

Заметьте! Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что Россия может потерять 15 – 17% экспорта нефти, а это станет болезненным ударом для ее бюджета. Он рассказал, что Индия, которая ранее покупала 1,3 миллиона баррелей в сутки, запросила на апрель только 700 тысяч баррелей. Закупки Индией российской нефти снизились на 40%.

Доходы от экспорта нефти и газа России сокращаются: