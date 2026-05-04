В апреле 2026 года российские государственные СМИ и их европейские прокси-агентства опубликовали шесть согласованных пропагандистских нарративов, от изображения Брюсселя как "диктатуры" до празднования "американского поражения" на Ближнем Востоке – и те же тезисы пересекли границы в течение нескольких дней и разлетелись по Европе.

Эта закономерность является последовательной и, к счастью, хорошо задокументированной. Нарратив появляется в государственных московских СМИ – RT, РИА Новости, ТАСС, Lenta.ru. В течение нескольких дней, а иногда и часов, та же формулировка уже "несется" на чешских, словацких, французских, немецких, словенских, итальянских и испанских веб-сайтах. Все они оформлены на местном языке и представлены как "независимый и альтернативный" анализ.

Издания, распространяющие российский контент, не являются маргинальными блогами, якобы сами пришли к подобным выводам. Они являются структурированной сетью прокси-платформ, многие из которых оцениваются организациями по мониторингу СМИ как такие, имеющие высокий уровень пропагандистского риска, некоторые из которых непосредственно ссылаются на российские государственные СМИ как на свой источник. Апрель 2026 года предложил особенно четкую иллюстрацию того, как эта машина работает в 6 доминирующих нарративах. Издание Insightnews.media их подробно рассматривает, а 24 Канал (с любезного разрешения коллег) подает главное из этого расследования.

Нарратив №1: "Брюссель – враг, а Европа начала войну"

Самый устойчивый российский пропагандистский нарратив апреля 2026 года изображал институты ЕС якобы авторитарными и коррумпированными, одновременно переосмысливая Европу как настоящего агрессора в российско-украинской войне.

Эти две линии функционировали как единый аргумент: Брюссель – вроде бы нелегитимный, а его "разжигание войны" втянуло континент в конфликт, который он сам и создал.

Об этом пишет на RT Сергей Караганов, связанный с Кремлем политолог и почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике:

Этих западных европейцев нужно остановить, они опять сошли с ума. Западная Европа является воплощением всех основных зол, поражающих человечество и Россию. И ее нужно остановить.

РИА "Новости" написало, что ЕС "не просто находится в состоянии войны" , а действует как "воюющая сторона первым номером", проигнорировав роль России как инициатора вторжения. Lenta.ru обвинила западные правительства в "открытой подготовке к войне против России", переосмыслив оборонительное перевооружение как угрозу Москве.

Формулировка быстро мигрировала и адаптировалась к местным контекстам в Европе.

Словацкий skspravy.sk описал управление ЕС как "брюссельский оккупационный режим", который вскоре "ударит по Венгрии", отдельно дословно воспроизведя заявление министерства обороны России с угрозами европейским производителям беспилотников, придя к выводу, что европейская промышленная поддержка делает эти страны "потенциальными целями российской армии".

Чешский oral.sk представил очередную ядерную угрозу Караганова как легитимный стратегический комментарий:

Европа развязала войну против России. Европа должна наконец понять, что она будет уничтожена, если агрессия будет продолжаться.

Французский reseauinternational.net утверждал, что Европа "больше не является просто сторонником – она стала активной зоной производства этой войны".

Польский ocenzurowane.pl опубликовал критику руководителя внешней политики ЕС Каи Каллас, придя к выводу, что она занимает свою должность "не благодаря компетентности, а потому, что она надежно, предсказуемо и катастрофически ошибается именно так, как того требует Брюссель".

Нарратив №2: "Санкции разрушают Европу, а не Россию"

Второй нарратив был направлен на экономические и правовые инструменты ЕС, описывая 20-й пакет санкций, принятый 23 апреля 2026, как акт самоуничтожения и запланированное использование замороженных российских активов как откровенную кражу.

RT истерил о конфискации российских активов за несколько недель до голосования:

Россия заявила, что считает любое использование своих замороженных активов кражей. Она также предупредила, что может ответить, изъяв 200 миллиардов евро западных активов, хранящихся в России.

Пропагандистка РИА "Новости" Елена Караева объявила культурные санкции ЕС против Эрмитажа и MFTI (Московский физико-технический институт или "Физтех" – 24 Канал) – "Самоубийством. Преднамеренным. Публичным", перефразировав легитимные и вполне логичные ограничительные меры как цивилизационное самоповреждение, обусловленное иррациональной русофобией. Хотя она как раз абсолютно рациональна.

Прокси-издания распространяли это сообщение в нескольких направлениях.

Чешское издание CZ24.news, переводя непосредственно из связанного с российским режимом "Фонда стратегической культуры", заявило, что ЕС "страдает терминальной психопатологией, от которой его может спасти, возможно, только война".

Словацкое издание skspravy.sk писало о требовании тогда еще актуального Виктора Орбана "приостановить все санкции, все ограничения и начать импортировать всю возможную нефть и газ", представив его без опровержения.

Словенское издание insajder.com опубликовало угрозу российского посольства, в которой непосредственно упоминалось словенское фармацевтическое гигантство Krka: "Россия будет рассматривать каждую несанкционированную транзакцию с нашими замороженными активами как большую кражу и ограбление – независимо от того, какие псевдоюридические трюки будет придумывать Европейская комиссия".

Франкоязычное издание strategika.fr и немецкое издание pi-news.net дополнили прокремлевское освещение событий, представив санкции как доказательство того, что Брюссель служит идеологии, а не экономическим интересам собственных граждан.

Нарратив №3: "Саморазрушение Европы неизбежно"

Российские СМИ в течение апреля прогнозировали распад Европы как неизбежный результат.

У Европы пустой кошелек. В условиях войны Европа не будет иметь ни инвестиций, ни притока денег, ни притока талантов. Это означает, что у нее будет только рецессия, и она застынет в этой рецессии. Возможно, еще через пять лет брюссельские технократы поймут, что надо торговать, а не воевать. Но к тому времени они будут абсолютно никому не нужны и неинтересны,

– уверяет РИА "Новости".

Во второй статье они усиливали прогнозы о том, что политика ЕС должна спровоцировать "энергетический кризис, рост стоимости жизни, массовые протесты, восстания, беспорядки и новые революции – самоуничтожение ЕС продолжается на каждом уровне".

CZ24.news передал прогноз почти дословно, назвав Европу "посмешищем для большей части мира, которая наблюдает, как мы ликвидируем собственную самодостаточность. Промышленность и сельское хозяйство разрушаются деструктивной политикой Брюсселя – и многие люди до сих пор аплодируют".

То же издание опубликовало высказывание колумниста RT Кирилла Стрельникова, который насмехался над европейскими лидерами, называя их "шакалами, которые решили сделать вид, что они львы", и предупредил: "Мне было бы интересно, какого цвета мех обожженной лисы" – едва завуалированный намек на российские удары по европейским заводам по производству дронов.

Нарратив №4: "Украинская помощь – это кража у европейских налогоплательщиков"

Одобрение ЕС кредита Украине в размере 90 миллиардов евро вызвало немедленную скоординированную истерическую реакцию пропагандистов.

RT опубликовал слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что ЕС "углубляется в карманы собственных налогоплательщиков, чтобы продолжить конфликт". РИА "Новости" процитировало необоснованное спекулятивное утверждение французского депутата о том, что Зеленский "не вернет кредит ЕС. Кто его вернет? Мы, европейские налогоплательщики. Он отдаст часть этих денег своему окружению и своим друзьям".

Эта история распространилась на нескольких языках в течение нескольких дней. CZ24.news утверждал, что реальная стоимость достигнет 120 миллиардов евро, называя это "гигантской ложью ЕС за счет своих граждан".

Словацкий slovanskenoviny.sk описал помощь как "бездонную яму, заполненную деньгами налогоплательщиков из двадцати семи стран", сделав панический вывод, что "Украина как государство практически перестала существовать – она стала придатком военной машины".

Итальянский controinformazione.info распространил насмешку Дмитрия Медведева, написав, что руководство ЕС "в очередной раз обмануло европейских граждан, прислав Зеленскому 90 миллиардов евро".

Польский wolnemedia.net объявил Украину "большим теневым центром вооружений", через который "текут огромные суммы денег" из-за якобы продажи оружия на черном рынке.

Нарратив №5: "Украинцы – внутренний враг Европы"

Пятый нарратив развивался одновременно по двум направлениям: демонизация украинского правительства как нелегитимного и такого, что разваливается, и изображение украинских беженцев как преступников и бремени для европейских обществ.

Для этого ТАСС опубликовал хронику нарушений Пасхального перемирия, приписывая каждое нарушение исключительно Украине, без упоминания о нарушениях со стороны России. RT изобразил украинские силы как "незаконно удерживающие в качестве заложников" российских гражданских лиц в Курске, без приведения украинского правового контекста.

Прокси-издания россиян распространяли эту историю по всей Европе.

Немецкий anonymousnews.org пытался выставить более миллиона украинских беженцев как людей, которые "предают своих родственников и проявляют такую степень трусости", что они "не являются ценностью ни для одного общества, ни в Украине, ни в Германии или Австрии. Именно такие люди в большом количестве хлынули в ЕС с 2022 года".

Словацкий skspravy.sk заявил, что украинские мигранты "стоят за большой волной преступности в Европе".

Итальянский controinformazione.info обвинил Зеленского в совершении "геноцида против собственного народа" путем мобилизации: "Это геноцид, совершенный Зеленским и его режимом против собственного народа".

Французский mondialisation.ca перевернул с ног на голову задокументированную депортацию Россией украинских детей, обвинив оккупированную НАТО Украину в "массовой торговле детьми".

Нарратив №6: "Америка разбита, Запад уничтожен"

Шестой нарратив использовал противостояние между США и Ираном для продвижения утверждения о конце глобального доминирования Запада.

Столкнувшись с решительным сопротивлением, США отступили. Ни одно из масштабных требований, выдвинутых в начале операции, не было выполнено. Америка все еще может влиять на результаты, но больше не может просто навязывать свою волю любой ценой. Этот урок теперь усвоили далеко за пределами Тегерана,

– RT представил прекращение огня как "стратегическую капитуляцию" Америки.

РИА "Новости" распространило слова скандального Скотта Риттера, постоянного участника российских государственных СМИ, который утверждал: "США уже разбиты. У них нет решения. Нет решения для Ормузского пролива, и ситуация будет только ухудшаться. Все козыри на стороне иранцев".

Чешские и словацкие прокси-сайты сразу же последовали за этим. CZ24.news опубликовал утверждение Риттера о том, что военный потенциал США снизился до "почти полного бессилия" и что Америке "нет места" в новой парадигме Ближнего Востока.

Словацкий skspravy.sk с открытым пренебрежением каталогизировал неоднократные заявления Трампа о победе:

Сколько раз Дональд Трамп уже побеждал Иран? Возможно, семь или восемь раз он заявлял, что Иран потерпел абсолютное поражение. Из такого поведения можно сделать лишь вывод, что ВМС США сегодня не имеют смелости войти в Ормузский пролив.

Машина копипаста на службе пропаганды

Апрель 2026 года продемонстрировал не только то, что нарративы российской пропаганды достигают европейской аудитории, но и то, как они туда попадают. Канал проходит в одном направлении.

Российские государственные СМИ публикуют, далее в течение 24 – 72 часов один и тот же аргумент, часто тот же источник, иногда та же цитата, появляется в десятке стран на местных языках, лишенный своего российского происхождения и представленный как независимый комментарий и "альтернативные взгляды".

Европейские онлайн-издания, выполняющие эту работу, – это платформы, которые непосредственно цитируют RT, РИА "Новости", ТАСС и "Спутник", делятся авторами и псевдоэкспертами с российскими государственными СМИ, а в нескольких случаях были созданы именно для того, чтобы заполнить пробел, оставшийся после санкций ЕС, запрещающих российским государственным вещателям.

Каждая из них играет одинаковую структурную роль: местная ретрансляционная станция для контента, происходящего из Москвы. Эта схема повторяется во Франции, Чехии, Словакии и за ее пределами – разные языки, разные заголовки, один и тот же нарратив, часто опубликован в течение нескольких часов после российского оригинала. Как распространялся каждый из этих 6 нарративов и через какие конкретные каналы, будет рассмотрено в следующих расследованиях.