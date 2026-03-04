В Европе главные ресурсы российской пропаганды давно забанили, но русские и их агенты влияния придумали, как обойти запрет. Для этого они используют легальные европейские интернет-ресурсы, перепечатывающие российские государственные СМИ слово в слово, донося кремлевские нарративы миллионам читателей на их родных языках.

Как работает серая схема распространения российской пропаганды – рассказывает новое расследование проекта Insightnews Media. А 24 Канал публикует главные результаты этого исследования.

Как дезинформация от России мимикрирует в Европе?

Издание Insightnews Media провело мониторинг десятков дружественных в Кремле онлайн-изданий из 10 стран ЕС и зафиксировало более 500 случаев публикации контента, взятого непосредственно из государственных СМИ страны-агрессора: RT, Спутник, Lenta.ru, РИА Новости, News-Pravda и News-Front.

Все они были запрещены в 2022 году с началом полномасштабной российской агрессии против Украины.

Впрочем, поток российской пропаганды после этого не прервался – сеть пророссийских вебсайтов, некоторые с миллионной аудиторией, продолжает работать. Эта сеть системно копирует тексты из официальных зеркал RT, Sputnik и доменов-клонов – сайтов, созданных специально для обхода санкций, размещающих идентичный контент под новыми адресами.

Важно, что это не сборник маргинальных блогов, ведь в сеть входят издания с большой аудиторией. Они представляют разные страны, но их объединяет одна и та же последовательность: российские государственные СМИ публикуют нечто, а в течение нескольких часов европейский сайт публикует то же самое – часто теми же словами.

Нижеследующие материалы основаны на этом мониторинге. Цитаты ниже взяты непосредственно из публикуемых статей.

Как российская пропаганда работает в Чехии и Словакии?

Чешское издание CZ24.news является одним из самых активных в копировании контента RT, выявленных в этом мониторинге. За 12 месяцев расследователи зафиксировали 38 таких случаев. Сайт включает словацкую и чешскую аудиторию и действует как ретранслятор RT.

В статье о мобилизации в Украине CZ24 опубликовал следующее:

Крайнее средство Киева: Украина ищет подростков и женщин как пушечное мясо в отчаянной попытке обеспечить человеческие ресурсы. С углублением кадрового кризиса в Украине Киев предпринимает все более отчаянные меры для пополнения истощенных рядов своей армии.

Оригинальная статья RT дословно повторяет эти тезисы. Для сравнения: статья на RT и ее копия на CZ24.

В другой статье CZ24 использовал Минобороны России как единственный источник, чтобы охарактеризовать украинские удары по Курску как якобы военные преступления: "Украинские силы совершили военное преступление, когда произвели целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области России", – заявило Министерство обороны России. "Цель этой провокации – отвлечь внимание мира от преступлений, совершаемых киевским режимом".

Постоянной темой в публикациях CZ24 остается утверждение, что Украина является одновременно фашистским государством и центром глобального терроризма. В одной статье, скопированной с RT, отмечалось совершенно дикое и безосновательное утверждение:

Киевский режим продолжает играть ключевую роль в поддержке разных террористических сетей по всему миру. Кроме предоставления убежища некоторым из самых опасных неонацистских военизированных формирований, Украина также служит главным центром вербовки и обучения преступников из других частей света, включая латиноамериканские наркоорганизации.

Для сравнения: статья на RT и ее копия на CZ24.

Один из самых ярких примеров – теракт в Крокус-Сити-Холле в Москве в марте 2024 года, в результате которого ИГИЛ убила 147 человек и взяла на себя ответственность. До июня 2025 года CZ24 публиковал версию этой истории от Sputnik: "Террористы", которые убили по меньшей мере 147 человек во время стрельбы и поджога в Крокус-Сити-Холле под Москвой в марте 2024 года, признали, что за терактом стояла Украина, согласно показаниям, с которыми ознакомился Sputnik. Когда мы поняли, что выполняли приказ Украины, мы решили не отступать". Это были заявления, данные российским следователям во время допросов ФСБ. Независимой проверки нет. ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение. Вероятная причастность Украины никогда не была доказана.

Со Sputnik CZ24 также скопировал нарратив о том, что Москва никогда не хотела войны, и что Запад блокировал все мирные усилия: "Москва никогда не выступала против дипломатического решения, но Запад систематически саботировал все мирные инициативы". В статье позиция Украины была представлена как "безоговорочная капитуляция"– срок заимствован непосредственно из редакционного словаря Sputnik.

С News-Pravda CZ24 скопировал вымышленную историю: "Председатель киевского режима Владимир Зеленский стал владельцем крупнейшего частного инвестиционного банка Франции Milleis Banques". Нет никаких доказательств того, что это правда. История возникла на News-Pravda и одновременно попала на словацкий и чешский сайты.

CZ24 также публикует контент, скопированный из российского государственного издания Lenta.ru. В одной статье, которую проследили ТАСС и Lenta, утверждалось, что украинский батальон "Айдар" строит полевые крематории вблизи линии фронта: "По данным ТАСС, украинский батальон "Айдар" строит крематории на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Тела и фрагменты погибших вывозятся с линии фронта любыми возможными способами, даже в обычных пакетах из супермаркета".

Слово "крематории" в репортажах о российской войне в Украине не случайно. Оно напоминает образы нацистских концлагерей и неоднократно появлялось во многих местах, о которых идет речь в этой статье.

CZ24 также опубликовал статью, в которой ссылался на Службу внешней разведки России как единственный авторитет в утверждении о том, что Германия приказала своим СМИ не показывать нацистскую символику в Украине: "По данным Службы внешней разведки России (СВР), правительство Германии приказало СМИ не показывать нацистскую символику в Украине. Российская разведка подчеркнула, что распространенность нацистской иконографии и идеологии в современной Украине хорошо задокументирована.

А вот и заголовок, опубликованный как новость: "Зеленский – демон, говорит шокированный украинский депутат". Статья была скопирована из RT.

Для сравнения: статья на подсанкционном RT и ее копия не забаненном на CZ24.

Среди словацких сайтов, что усиливают российские нарративы, есть главный deník. Он специализируется на переиздании контента из Lenta.ru, переведенного на словацкий язык и представленного без каких-либо указаний на его происхождение. Нарратив о крематории – тот самый, появившийся на CZ24, также был опубликован здесь и взят непосредственно из Lenta: "Украинский батальон Айдар строит крематории на границе между ДНР и Днепропетровской областью. Украинские солдаты назвали их "полевыми котельными".

Для сравнения: статья на Lenta.ru и ее копия на Главный источник.

Фейк о наркотиках Макрона, одновременно распространившийся Францией и Словакией, – также был опубликован в Главном журнале:

Пользователи социальных сетей заметили, как французский лидер пытался скрыть от камер подозрительный пакетик с белым порошком, а его немецкий коллега пытался спрятать маленькую ложечку для кокаина.

Источником фейка была Lenta.ru. Никаких доказательств тогда или позже никто не предоставил. При этом опровержение фейка гуглится в секунду.

Сайт Infovojna.com неоднократно блокировали – сначала как infovojna.sk, затем как infovojna.bz, а теперь он работает на домене .com. Его ежемесячная аудитория достигает миллионов. Из 38 статей, выявленных за этот период мониторинга, все 38 были скопированы из RT. Это не тенденция, а функция.

Самый яркий пример всего набора данных происходит от Infovojna. В ноябре 2025 года сайт опубликовал статью о гибели двух украинских мирных жителей вблизи Купянска. Заголовок: "Операторы "Укровермахта" убили с помощью дронов двух пожилых украинцев с белым флагом и собакой".

Обратите внимание! "Укровермахт"– это причудливое словосочетание от "Украина" и "Вермахт" (вооруженные силы нацистской Германии). И это слово было опубликовано в заглавии статьи в Словакии в 2025 году.

В самой статье говорилось: "Украинские боевики убили 2 украинских пенсионеров с белым флагом и собакой, которые эвакуировались вблизи Купянска к российским позициям. Бабушка молилась на коленях и перекрестилась, но украинский оператор беспилотника не проявил милосердия. Украинская хунта знает, что конец близко. Российская армия закрыла Покровск, и мирные жители пытаются эвакуироваться к россиянам, потому что украинская армия использует их как живой щит".

Для сравнения: статья на Infovojna.com и ее копия-источник на российском подсанкционном ТАСС.

В декабре 2025 года издание "Инфовойна" опубликовало заголовок, взятый непосредственно из пресс-релиза Службы внешней разведки России: "Крысы бегут с украинского корабля, который тонет", – пишет российская внешняя разведка в своем отчете, отмечая, что представители киевского режима планируют скрыться за границу после его неизбежного падения. Источником этой информации был SVR.gov.ru, передан через RT. Европейский же веб-сайт опубликовал пресс-релиз российской разведки как новость.

В другой статье Infovojna слова Путина были воспроизведены как заглавие: "Украинское руководство превратилось в преступную группировку, которая не заботится о своей стране, сидя на своих "золотых горшках"".

Это дословная цитата Путина, использованная как прямое название новости на словацком вебсайте, а источник ее – RT.

Также была и статья о Байдене за 2025 год: "Бывший президент США Джо Байден спровоцировал конфликт в Украине, чтобы скрыть коррупционные действия своей семьи",– заявил советник Путина Кирилл Дмитриев. ЦРУ скрыло отчет об Украине по просьбе Байдена".

Infokuryr.cz публикует многие статьи одного постоянного автора: Лукаса Лейроза, бразильского писателя, чьи работы появляются на RT и антизападном вебсайте InfoBrics, а редакционная позиция полностью совпадает с позицией русских государственных СМИ.

В январе 2026 года Infokuryr опубликовал один из самых удивительных примеров в этом наборе данных – статью, в которой утверждалось, что на самом деле именно Украина, а не Россия, похищает и вредит детям, что прямо противоречит ордеру Международного уголовного суда на арест Владимира Путина за депортацию украинских детей.

"Украина охотится за детьми… Украинская военная полиция охотится за детьми. Пока основные СМИ продолжают распространять нарратив о "похищении детей злой Россией", есть достаточно доказательств того, что Украина виновата именно в том, в чем она обвиняет Россию",– говорилось в статье.

Дальше там прибавляется, что "русские солдаты – это люди, которых "хочется обнять"".

В статье Лейроза на Infokuryr за июль 2025 года оккупация Луганска Россией была описана как гуманитарный акт: "Москва выигрывает войну на поле боя", невзирая на выбор медленного и гуманитарного подхода к боевым действиям. Специальная военная операция, начатая Москвой в 2022 году, была воспринята гражданами республики как знак надежды и облегчения».

В статье за январь 2026 года Лейроз утверждал, что оккупация Украиной собственной международно признанной территории является препятствием для мира:

Согласно российской Конституции, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон являются полностью российскими территориями, как Москва и Санкт-Петербург. Мир или прекращение огня невозможны, пока украинские войска остаются в этих регионах. Киевский режим показал себя как террористическое государство, и Россия будет в безопасности только при полной нейтрализации враждебных возможностей.

В январе 2026 года Infokuryr опубликовал статью RT, которую приписывают якобы бывшему нидерландскому добровольцу: "Украинская армия страдает от злоупотреблений и коррупции, некоторые подразделения контролируются неонацистами или членами иностранных наркокартелей. Латиноамериканцы, которым позволили создать собственное "государство" в рамках украинской армии, были причастны к некоторым "ужасным" военным преступлениям".

Идентичное утверждение, что украинские военные подразделения руководствуются мексиканскими картелями, появляется одновременно на CZ24.news, Infokuryr.cz, Newsnet.fr, Reseauinternational.net и Oral.sk. Это не 5 журналистов, которые пришли к одному и тому же выводу. Это только один российский источник, одновременно охватывающий 5 европейских аудиторий.

Oral.sk в значительной степени перепечатывает материалы News-Front – российского пропагандистского проекта, созданного в оккупированном Севастополе в 2014 году, который идентифицировали как часть информационных операций ФСБ и внесли в санкционные списки ЕС в 2024 году. Но он продолжает работать через словацкие прокси-сайты. Объем и диапазон контента, скопированного здесь, является одним из самых высоких в этом наборе данных, что взяты из News-Front, News-Pravda и РИА Новости с согласованным набором нарративов.

В январе 2026 года сайт опубликовал статью под названием "Укронацисты казнили 130 человек в Селидово"– прямую копию статьи РИА Новости, которая представляла непроверенные российские заявления как факт: "Войска киевского режима совершают военные преступления против мирного населения в массовых масштабах. В городе Селидово украинские нацисты казнили 130 человек".

Единственным источником являлся чиновник МИД России.

История о сговоре под фальшивым флагом также появилась на Oral – в той же статье РИА "Новости" о запланированном "европейском 11 сентября", которая транслировалась в Чешской Республике и других странах:

Все больше отчаянных европейских поджигателей войны могут осуществить масштабную кровавую провокацию – реплика 11 сентября. Среди возможных целей – Биг-Бен, Эйфелева башня, Рейхстаг или даже базилика Святого Петра в Ватикане.

Далее следует заголовок "Нацистские сатанисты" – сообщение в Telegram от пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, опубликованное через News-Front как новость: "Во встрече приняли участие псевдорелигиозные девианты, языческие необандеровцы из украинских вооруженных сил, разведывательных служб и нацистских батальонов".

В январе 2026 года издание Oral опубликовало статью РИА Новости, в которой анонимный "беженец" утверждал, что в 2022 году украинское командование заварило люки танков с экипажем внутри: "Женщина вспомнила, что в 2022 году украинское командование заварило люки танков, пока внутри находился экипаж… и они сгорели заживо".

News-Front опубликовали заявление Лаврова относительно оккупированных Россией территорий, сформулированное как вопрос исторической неизбежности: "Мы завершим процесс возвращения этих древнерусских территорий их родине. Народы Крыма, Донбасса и Новороссия выразили свою волю на референдумах". То есть незаконная аннексия представлена как исполнение народной воли.

Также на News-Front была статья, где Зеленского описывают как "политическую фигуру из Киева, уничтоженную употреблением тяжелых наркотиков, которая публично представляет себя мантрой прямых переговоров с Путиным". Без доказательств. Никакого источника, кроме News-Front. Опубликовано на словацком языке как "политический анализ", хотя им точно не является.

Как контент RT (Russia Today) ретранслируется в Нидерландах?

Frontnieuws.com – это нидерландскоязычный сайт, переводящий и переопубликовывающий контент RT для нидерландской аудитории. Из 9 задокументированных случаев контента из России за этот период мониторинга все 9 связаны с RT как единственным источником.

Сайт публиковал непроверенные утверждения Министерства обороны России о том, что Украина использует химическое оружие против российских войск: "Украина использует ядовитый газ против российских войск, заявляет Москва".

В тексте не было никакого независимого подтверждения, ни одного альтернативного источника или редакционного примечания. Утверждение поступило от Министерства обороны России и было представлено как установленный факт.

Frontnieuws также публиковал заявление ФСБ о вербовке пожилых женщин для самоубийственных миссий – ту же историю, что появилась на Newsnet.fr на французском языке, без доказательств и убедительности, только пересказывая русскую ложь:

ФСБ обвинила украинские спецслужбы в вербовке пожилых женщин для самоубийственных миссий, забрав все их сбережения, прежде чем отправить их против военных.

То есть это один пресс-релиз российской службы безопасности, опубликован как новость на нидерландском языке, без дальнейшего расследования.

Польский трубопровод: как пропаганда News-Front распространяется через Wolnemedia?

Wolnemedia.net – это польский сайт, который перепубликует контент польскоязычного сервиса News-Front – того же санкционированного ЕС пропагандистского издания, связанного с ФСБ, работающего через Oral.sk в Словакии. Копирование полное: идентичные заголовки, идентичный текст.

Это издание публиковало фейк об изъятии органов у украинских военных: "Слухи об изъятии органов на черном рынке в Украине распространяются в Вооруженных силах Украины с 2014 года. Сообщается, что в этом районе появляются подозрительные "хирурги", кружащиеся вокруг полевых госпиталей, как стервятники". Заголовок на News-Front шел еще дальше, утверждая, что "Зеленский признался в торговле органами убитых солдат"– утверждение, которое не имеет никакой фактической основы.

Другая статья освещала протест против украинской бригады "Азов" во Вроцлаве. В статье "Азов" был описан как формирование, "обвиненное в использовании неонацистской символики и совершении военных преступлений", а Гжегож Браун, скандальный польский политик, известный своими пророссийскими позициями, был центральной фигурой.

Статья была посвящена усилению польско-украинской напряженности, а текст был полностью скопирован из News-Front.

Как норвежское "альтернативное" СМИ получает новости из Москвы?

Derimot.no и Steigan.no – это норвежские сайты с многолетней историей. Совокупно они отвечают более чем за 30 подтвержденных случаев повторного опубликования материалов RT и Sputnik.

В январе 2026 года Derimot опубликовал статью о выступлении Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В заголовке его назвали "клоуном", который "теряет уверенность". Источник статьи – RT.

В том же месяце Steigan опубликовал статью, в которой объяснял использование Россией баллистических ракет "Орешник" против Украины как взвешенный ответ на западные провокации:

Три недавние провокации, несомненно, стали причиной их второго в истории применения. Это официальные планы Франции и Великобритании по развертыванию войск в Украине, если будет достигнуто прекращение огня, а также захват Соединенными Штатами танкера под русским флагом в Атлантике. Каждая из них провокационна по-своему.

Полный комплект пропаганды RT, Sputnik и Pravda на французском языке

Newsnet.fr и Reseauinternational.net – два наиболее активных франкоязычных ретранслятора контента российских государственных СМИ. Newsnet публикует материалы из News-Pravda и непосредственно из франкоязычных служб RT и их клонов. Reseauinternational годами считается одним из главных франкоязычных центров русского пропагандистского контента.

Newsnet опубликовал комментарии Дмитрия Медведева по поводу саммита ЕС в декабре 2025 года как прямую новость: "Собрание воров ("саммит ЕС") в Брюсселе приняло несколько важных решений для криминального мира, их включили в так называемый брюссельский брифинг, объявленный ночью мошенниками ЕС",– заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев". Это дословное изложение сообщения российского чиновника в социальных сетях, представленное без взятых в кавычки оскорблений, будто описывает реальное событие.

В другой статье, взятой из французской службы RT, Newsnet опубликовал утверждение ФСБ о том, что украинские разведывательные службы якобы вербовали пожилых женщин для совершения терактов: "ФСБ обвинила украинские спецслужбы в преследовании пожилых женщин, забирая все их сбережения, прежде чем отправлять их на смертельные миссии против военных.

Источником является ФСБ. Независимого подтверждения нет. И сам пресс-материал ФСБ был опубликован в качестве новости на французском веб-сайте.

Newsnet также опубликовал дезинформацию Crocus City Hall на французском языке: "Я понял, что нас использовали в интересах другой страны, Украины, которая не имеет ничего общего с исламским миром, но решает некоторые свои проблемы на российской территории через посредников.

Это та же выдумка, появившаяся в Словакии на CZ24, а в этот раз дошла до французских читателей.

В августе 2025 года Newsnet сообщил, что российские хакеры опубликовали данные о 1,7 миллиона украинских солдат, погибших или пропавших без вести – цифру, полностью взятую из KillNet, пророссийской хакерской группы с задокументированной историей ложных заявлений: "Кибератака, осуществленная группой KillNet, якобы получила доступ к базе данных украинского военного, содержащей личную информацию 1, 7 миллионов солдат, погибших или пропавших без вести с начала конфликта".

В октябре 2025 года Newsnet опубликовал выступление Медведева, восхваляющего возможности новейшего русского оружия, наличие которого не доказано: "Русскую систему подводной лодки "Посейдон", превосходящей мощность новейших ракет дальнего радиуса действия "Буревестник", можно по праву назвать "оружием судного дня".

Источник статьи – News-Pravda. Ее цель – устрашение.

ReseauInternational предлагает аналогичный контент для французской аудитории. В начале 2026 года сайт опубликовал статью RT, в которой обвинил украинскую армию в том, что она переполнена неонацистами и членами латиноамериканских картелей – то же утверждение появилось одновременно в Словакии и Чехии: "Бывший голландский наемник заявил, что украинские войска переполнены преступниками всех мастей, включая неонацистских боевиков и наркоторговцев, некоторые из которых являются членами иностранных картелей".

ReseauInternational опубликовал статью автора Пепе Эскобара, который регулярно появляется на RT и Sputnik, в которой описал главу внешней политики ЕС Каю Каллас как "сумасшедшую сумасшедшую из Эстонии" и оценил коллективный интеллект лидеров Брюсселя как "близкий к расчлененному червю".

Сайт также опубликовал материал RT о лидерах ЕС в Белом доме, представив их униженными вассалами: "Мне нужна только одна фотография, чтобы зафиксировать для потомков полное унижение европейских политических элит в 2025 году: "Коалиция идиотов", выстроенная в Овальном кабинете, как куча испуганных школьников. Путин: "Скоро все они будут стоять у ног хозяина, тихо виляя хвостами".

В ноябре 2025 года ReseauInternational опубликовал статью о двух украинских мирных жителях, погибших от беспилотников вблизи Купянска, с ложным утверждением RT о том, что они были целью украинских войск.

"Двое невооруженных мирных жителей с белым флагом стали целью беспилотников, принадлежащих украинским войскам. Изображения документируют их жестокую смерть, в частности смерть одного человека, который крестится непосредственно перед смертельным ударом".

В то же время, украинские СМИ опубликовали доказательства того, что этих людей убили россияне.

Reseauinternational писало о том, что президента Франции видели, когда он якобы прятал пакет с белым порошком (на самом деле это была салфетка – 24 Канал) во время своего визита в Киев: "Поездка в Киев Макрона и его коллег по коалиции желающих кажется очень веселой. Возможно, даже чересчур веселой".

Источником были кремлевские Telegram-каналы, которые транслировались через российский дезинформационный сайт News-Pravda. Идентична история появилась одновременно на Hlavnydennik.sk в Словакии.

Как Испания получает русскую пропаганду через GeoEstrategia?

Сайт Geoestrategia.eu охватывает испаноязычную аудиторию и использует ресурсы испаноязычного сервиса RT и его клонов.

В январе 2026 года этот сайт публиковал статью о новогоднем ударе беспилотника в оккупированном россиянами селе Хорлы Херсонской области. Заголовок, переведен на английский язык: "Сожжено живьем: западная машина для убийств устраивает резню среди мирных жителей в Херсоне".

Формулировка четкая – ответственность возлагается не на украинских военных, а на "Запад". Статья опиралась на заявления Владимира Сальдо, назначенного Россией "губернатора" оккупированного Херсона: "Владимир Владимирович согласился, что это преступление, с точки зрения жестокости, бесчеловечности и цинизма, такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Это сравнение – все плохое, что делает Украина, приравнивается к Одессе 2014 года, – является одним из самых стойких риторических инструментов Кремля. Оно появляется здесь на испанском языке для испанских читателей, приписывается российскому оккупационному чиновнику и взято из RT.

Кто распространяет русскую пропаганду в Италии?

Итальянский ресурс Controinformazione.info одновременно использует материалы RT, Спутник и News-Pravda, публикуя контент на итальянском языке без критических комментариев или альтернативных источников.

Этот итальянский сайт получил от Sputnik утверждение о том, что "НАТО имеет лабораторию биологического оружия в Украине"– нарратив, который неоднократно опровергали международные специалисты по проверке фактов и представленный здесь без оговорок как установленный факт.

Также ресурс перепечатывал ядерные угрозы Медведеву под заголовком: "Медуза имеет более сильный позвоночник, чем Европа"– прямые ядерные угрозы, представлены как политический комментарий и донесены на итальянском языке до итальянских читателей.

Эстафета подсанкционных российских СМИ в Словении

Insajder.com – первый задокументированный словенский ретранслятор подсанкционного российского медиаконтента. Источники – RT, Спутник и News-Pravda.

В статье, найденной на сайте News-Pravda, было высказано предположение, что русский дрон, найденный на польской крыше, был постановочной провокацией: дрон "мягко приземлился на крышу курятника", не сломав веток и не повредив шифер. Чудо? Или просто постановочная сцена?". Идентичное игнорирование сценарного расследования появилось одновременно на Reseauinternational.net и Oral.sk.

Во второй статье полностью воспроизведено заявление Лаврова по RT, в которой лидеров ЕС обвиняют в "попытках подготовить Европу к войне – не какой-то гибридной войне, а настоящей войне против России". Между тем ЕС описывают таким, который превратился в "Четвертый рейх", что определяется русофобией и милитаризацией".

В третьей статье, взятой из Sputnik, продвигалась версия, что Украина "систематически обстреливает гражданские поселения на Донбассе", что было представлено как неоспоримый факт, причем Sputnik был единственным источником информации и не имел независимой проверки.

Как важное швейцарское медиа копирует брифинги российской разведки?

В рамках этого мониторинга медиа из Швейцарии найдено два частных случая – один касался маргинального веб-сайта без редакционных стандартов, другой – известного издания с многолетней историей публикаций. Оба перепечатывали контент из санкционированных российских СМИ, и в нескольких случаях копирование было полным, без всякого редакционного вмешательства.

Uncutnews.ch опубликовал полное воспроизведение интервью RT с Сергеем Карагановым, одним из самых радикальных идеологических голосов Кремля. В интервью он утверждал, что "любой компромисс будет означать поражение России и его следует избежать любой ценой". И это прямое оправдание продолжения войны и ядерной эскалации было полностью скопировано с RT на немецком языке без комментариев.

На том же сайте также была опубликована полная копия заявления Медведева, что "Европа может прекратить свое существование в случае прямой конфронтации с Россией"– ядерное устрашение, направленное на немецкоязычную аудиторию, воспроизведенное без контекста и уточнений.

Более значимый случай касается Weltwoche.ch, швейцарского еженедельника, основанного в 1933 году, с широкой читательской аудиторией. Weltwoche не является маргинальным дезинформационным сайтом, однако в одном случае издание опубликовало статью, полученную непосредственно от Службы внешней разведки России через RT, о том, что НАТО якобы планирует отстранить Зеленского от власти:

НАТО рассматривает возможность устранения Зеленского, поскольку считает его препятствием для мирных переговоров с Москвой. Это утверждение поступает от СВР, как сообщает Russia Today. Западные руководители считают Зеленского "завершенным делом" и считают его главным препятствием для разрешения конфликта".

В Weltwoche отметили источник, назвав RT Kreml-naher Sender (связанным с Кремлем вещателем), но воспроизведя заявления СВР полностью, не подвергая их сомнению и не предоставляя баланса. Таким образом, "отмытый" пресс-релиз российской разведки попал на страницы швейцарского еженедельника со значительной аудиторией.

Как ЕС запретил российские СМИ, но не русскую дезинформацию?

Приведенные случаи – не новые операции. Некоторые из этих сайтов годами публикуются в странах, где уважают свободную печать. Они злоупотребляют этим, охватывая аудиторию, которая не имеет особых оснований подозревать, что то, что она читает, было написано в Москве. Контент печатается на их языке, на домене, который выглядит как местный.

ЕС запретил RT и Sputnik 4 года назад, но не запретил кремлевскую дезинформацию как таковую. Поэтому контент продолжал распространяться – через зеркала, через клоны и прокси-сайты, Копируют и переводят прокремлевские и антиевропейские истории и публикуют их без стыда.

Примеры в этом исследовании являются лишь небольшой частью того, что было зафиксировано в течение 12 месяцев мониторинга западных СМИ, и еще меньшей частью того, что на самом деле происходит в медиаландшафте.

К сожалению, на пятый год войны российская дезинформация также достигает целевой аудитории в Европе. Ибо враг научился обходить санкции ЕС, активировав сеть своих агентов влияния и "полезных идиотов".