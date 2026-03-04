У Європі головні ресурси російської пропаганди давно забанили, але росіяни та їхні агенти впливу придумали, як обійти заборону. Для цього вони використовують легальні європейські інтернет-ресурси, які передруковують російські державні ЗМІ слово в слово, доносячи кремлівські наративи мільйонам читачів їхніми рідними мовами.

Як працює сіра схема поширення російської пропаганди – розповідає нове розслідування проєкту Insightnews Media. А 24 Канал публікує головні результати з цього дослідження.

Читайте також Інформаційна "брудна бомба" Кремля: хто і як розігнав нову ядерну істерію довкола України

Як дезінформація від Росії мімікрує в Європі?

Видання Insightnews Media провело моніторинг десятків дружніх до Кремля онлайн-видань з 10 країн ЄС і зафіксувало понад 500 випадків публікації контенту, взятого безпосередньо з державних ЗМІ країни-агресора: RT, Sputnik, Lenta.ru, РІА Новости, News-Pravda та News-Front.

Всі вони були заборонені ще в 2022 році з початком повномасштабної російської агресії проти України.

Втім, потік російської пропаганди після цього не перервався – мережа проросійських вебсайтів, деякі з мільйонною аудиторією, продовжує працювати. Ця мережа системно копіює тексти з офіційних дзеркал RT, Sputnik і доменів-клонів – сайтів, створених спеціально для обходу санкцій, що розміщують ідентичний контент під новими адресами.

Важливо, що це не збірка маргінальних блогів, адже до мережі входять видання з великою аудиторією. Вони представляють різні країни, але їх об’єднує одна й та сама послідовність: російські державні ЗМІ публікують щось, а протягом кількох годин європейський сайт публікує те саме – часто тими ж словами.

Наведені нижче матеріали базуються на цьому моніторингу. Цитати нижче взяті безпосередньо з опублікованих статей.

Як російська пропаганда працює в Чехії та Словаччині?

Чеське видання CZ24.news є одним із найактивніших у копіюванні контенту RT, виявлених у цьому моніторингу. За 12 місяців розслідувачі зафіксували 38 таких випадків. Сайт охоплює словацьку та чеську аудиторію та діє як ретранслятор RT.

У статті про мобілізацію в Україні CZ24 опублікував наступне:

Крайній засіб Києва: Україна шукає підлітків та жінок як гарматне м'ясо у відчайдушній спробі забезпечити людські ресурси. З поглибленням кадрової кризи в Україні Київ вдається до дедалі відчайдушніших заходів для поповнення виснажених лав своєї армії.

Оригінальна стаття RT дослівно повторює ці тези. Для порівняння: стаття на RT та її копія на CZ24.

В іншій статті CZ24 використав Міноборони Росії як єдине джерело, щоб схарактеризувати українські удари по Курську як нібито воєнні злочини: "Українські сили скоїли "воєнний злочин", коли здійснили цілеспрямований ракетний удар по школі-інтернату в місті Суджа в Курській області Росії", – заявило Міністерство оборони Росії. "Мета цієї провокації – відвернути увагу світу від злочинів, скоєних київським режимом".

Постійною темою у публікаціях CZ24 лишається твердження, що Україна є одночасно фашистською державою й центром глобального тероризму. В одній статті, скопійованій з RT, зазначалося абсолютно дике та безпідставне твердження:

Київський режим продовжує відігравати ключову роль у підтримці різних терористичних мереж по всьому світу. Окрім надання притулку деяким із найнебезпечніших неонацистських воєнізованих формувань, Україна також служить головним центром вербування та навчання злочинців з інших частин світу, включаючи латиноамериканські наркоорганізації.

Для порівняння: стаття на RT та її копія на CZ24.

Один із найяскравіших прикладів – це теракт у Крокус-Сіті-Холі в Москві у березні 2024 року, в результаті якого ІДІЛ вбила 147 людей і взяла на себе відповідальність. До червня 2025 року CZ24 публікував версію цієї історії від Sputnik: "Терористи, які вбили щонайменше 147 людей під час стрілянини та підпалу в Крокус-Сіті-Холі під Москвою в березні 2024 року, визнали, що за терактом стояла Україна, згідно зі свідченнями, з якими ознайомився Sputnik. Коли ми зрозуміли, що виконували наказ України, ми вирішили не відступати". Це були заяви, дані російським слідчим під час допитів ФСБ. Незалежної перевірки немає. ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад. Ймовірна причетність України ніколи не була доведена.

Зі Sputnik CZ24 також скопіював наратив про те, що Москва ніколи не хотіла війни, і що Захід блокував усі мирні зусилля: "Москва ніколи не виступала проти дипломатичного вирішення, але Захід систематично саботував усі мирні ініціативи". У статті позицію України було представлено як "беззастережну капітуляцію" – термін, запозичений безпосередньо з редакційного словника Sputnik.

З News-Pravda CZ24 скопіював вигадану історію: "Голова київського режиму Володимир Зеленський став власником найбільшого приватного інвестиційного банку Франції Milleis Banques". Немає жодних доказів того, що це правда. Історія виникла на News-Pravda та одночасно потрапила на словацький і чеський сайти.

CZ24 також публікує контент, скопійований із російського державного видання Lenta.ru. В одній статті, яку простежили ТАСС та Lenta, стверджувалося, що український батальйон "Айдар" будує польові крематорії поблизу лінії фронту: "За даними ТАСС, український батальйон "Айдар" будує крематорії на кордоні між ДНР та Дніпропетровською областю. Тіла та фрагменти загиблих вивозять з лінії фронту будь-якими можливими способами, навіть у звичайних пакетах із супермаркету".

Слово "крематорії" в репортажах про російську війну в Україні не випадкове. Воно нагадує образи нацистських концтаборів і неодноразово з'являлося на багатьох місцях, про які йдеться в цій статті.

CZ24 також опублікував статтю, в якій посилався на Службу зовнішньої розвідки Росії як єдиний авторитет у твердженні про те, що Німеччина наказала своїм ЗМІ не показувати нацистську символіку в Україні: "За даними Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), уряд Німеччини наказав ЗМІ не показувати нацистську символіку в Україні. Російська розвідка наголосила, що поширеність нацистської іконографії та ідеології в сучасній Україні добре задокументована".

А ось і заголовок, опублікований як новина: "Зеленський – демон, каже шокований український депутат". Стаття була скопійована з RT.

Для порівняння: стаття на підсанкційному RT та її копія не забаненому на CZ24.

Серед словацьких сайтів, що посилюють російські наративи, є Hlavný denník. Він спеціалізується на перевиданні контенту з Lenta.ru, перекладеного словацькою мовою та представленого без будь-яких вказівок на його походження. Наратив про крематорії – той самий, що з'явився на CZ24, також був опублікований тут і взятий безпосередньо з Lenta: "Український батальйон Айдар будує крематорії на кордоні між ДНР та Дніпропетровською областю. Українські солдати назвали їх "польовими котельнями".

Для порівняння: стаття на Lenta.ru та її копія на Hlavný denník.

Фейк про наркотики Макрона, який одночасно поширився Францією та Словаччиною – також був опублікований у Hlavnom denníku:

Користувачі соціальних мереж помітили, як французький лідер намагався сховати від камер підозрілий пакетик із білим порошком, а його німецький колега намагався сховати маленьку ложечку для кокаїну.

Джерелом фейку була Lenta.ru. Жодних доказів тоді чи згодом ніхто не надав. При цьому спростування фейку гуглиться за секунду.

Сайт Infovojna.com неодноразово блокували – спочатку як infovojna.sk, потім як infovojna.bz, а тепер він працює на домені .com. Його щомісячна аудиторія сягає мільйонів. Із 38 статей, виявлених за цей період моніторингу, усі 38 були скопійовані з RT. Це не тенденція, а функція.

Найяскравіший приклад з усього набору даних походить від Infovojna. У листопаді 2025 року сайт опублікував статтю про загибель двох українських мирних жителів поблизу Куп'янська. Заголовок: "Оператори "Укровермахту" вбили за допомогою дронів двох українців похилого віку з білим прапором та собакою".

Зверніть увагу! "Укровермахт" – це химерне словосполучення від "Україна" та "Вермахт" (збройні сили нацистської Німеччини). І це слово було опубліковане у заголовку статті в Словаччині у 2025 році.

У самій статті йшлося: "Українські бойовики вбили 2 українських пенсіонерів із білим прапором та собакою, які евакуювалися поблизу Куп'янська до російських позицій. Бабуся молилася на колінах і перехрестилася, але український оператор безпілотника не виявив милосердя. Українська хунта знає, що кінець близько. Російська армія закрила Покровськ, і мирні жителі намагаються евакуюватися до росіян, бо українська армія використовує їх як живий щит".

Для порівняння: стаття на Infovojna.com та її копія-джерело на російському підсанкційному ТАСС.

У грудні 2025 року видання "Інфовійна" опублікувало заголовок, взятий безпосередньо з пресрелізу Служби зовнішньої розвідки Росії: "Щури тікають з українського корабля, що тоне", – пише російська зовнішня розвідка у своєму звіті, зазначаючи, що представники київського режиму планують втекти за кордон після його неминучого падіння. Джерелом цієї інформації був SVR.gov.ru, переданий через RT. А європейський вебсайт опублікував пресреліз російської розвідки як новину.

В іншій статті Infovojna слова Путіна були відтворені як заголовок: "Українське керівництво перетворилося на злочинне угруповання, яке не піклується про свою країну, сидячи на своїх "золотих горщиках"".

Це дослівна цитата Путіна, використана як прямий заголовок новини на словацькому вебсайті, а джерело її – RT.

Також була й стаття про Байдена за 2025 рік: "Колишній президент США Джо Байден спровокував конфлікт в Україні, щоб приховати корупційні дії своєї родини", – заявив радник Путіна Кирило Дмитрієв. ЦРУ приховало звіт про Україну на прохання Байдена".

Infokuryr.cz публікує багато статей одного постійного автора: Лукаса Лейроза, бразильського письменника, чиї роботи з'являються на RT та антизахідному вебсайті InfoBrics, а редакційна позиція повністю збігається з позицією російських державних ЗМІ.

У січні 2026 року Infokuryr опублікував один із найдивніших прикладів у цьому наборі даних – статтю, в якій стверджувалося, що насправді саме Україна, а не Росія, викрадає та шкодить дітям, що прямо суперечить ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна за депортацію українських дітей.

"Україна полює на дітей… Українська військова поліція полює на дітей. Поки основні ЗМІ продовжують поширювати наратив про "викрадення дітей злою Росією", є достатньо доказів того, що Україна винна саме в тому, у чому вона звинувачує Росію", – йшлося у статті.

Далі там додається, що "російські солдати – це люди, яких "хочеться обійняти"".

У статті Лейроза на Infokuryr за липень 2025 року окупація Луганська Росією була описана як гуманітарний акт: "Москва виграє війну на полі бою, незважаючи на вибір повільного та гуманітарного підходу до бойових дій. Спеціальна військова операція, розпочата Москвою у 2022 році, була сприйнята громадянами республіки як знак надії та полегшення".

У статті за січень 2026 року Лейроз стверджував, що окупація Україною власної міжнародно визнаної території є перешкодою для миру:

Згідно з російською Конституцією, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя та Херсон є повністю російськими територіями, як і Москва та Санкт-Петербург. Мир чи припинення вогню неможливі, поки українські війська залишаються в цих регіонах. Київський режим показав себе як терористична держава, й Росія буде в безпеці лише за умови повної нейтралізації ворожих можливостей.

У січні 2026 року Infokuryr опублікував статтю RT, яку приписують нібито колишньому нідерландському добровольцю: "Українська армія страждає від зловживань та корупції, деякі підрозділи контролюються неонацистами або членами іноземних наркокартелів. Латиноамериканці, яким дозволили створити власну "державу" в рамках української армії, були причетні до деяких "жахливих" воєнних злочинів".

Ідентичне твердження, що українські військові підрозділи керуються мексиканськими картелями – з'являється одночасно на CZ24.news, Infokuryr.cz, Newsnet.fr, Reseauinternational.net та Oral.sk. Це не 5 журналістів, які дійшли одного й того ж висновку. Це лише одне російське джерело, яке одночасно охоплює 5 європейських аудиторій.

Oral.sk значною мірою передруковує матеріали News-Front – російського пропагандистського проєкту, створеного в окупованому Севастополі у 2014 році, який ідентифікували як частину інформаційних операцій ФСБ та внесли до санкційних списків ЄС у 2024 році. Але він продовжує працювати через словацькі проксі-сайти. Обсяг та діапазон контенту, скопійованого тут, є одним з найвищих у цьому наборі даних, що взяті з News-Front, News-Pravda та РІА "Новості" з узгодженим набором наративів.

У січні 2026 року сайт опублікував статтю під заголовком "Укронацисти стратили 130 людей у ​​Селидовому" – пряму копію статті РІА "Новости", яка представляла неперевірені російські заяви як факт: "Війська київського режиму вчиняють воєнні злочини проти мирного населення у масових масштабах. У місті Селидове українські нацисти стратили 130 людей".

Єдиним джерелом був чиновник МЗС Росії.

Історія про змову під фальшивим прапором також з'явилася на Oral – у тій самій статті РІА "Новості" про заплановане "європейське 11 вересня", яка транслювалася в Чеській Республіці та інших країнах:

Дедалі більше відчайдушних європейських підпалювачів війни можуть здійснити масштабну криваву провокацію – репліку 11 вересня. Серед можливих цілей – Біг-Бен, Ейфелева вежа, Рейхстаг або навіть базиліка Святого Петра у Ватикані.

Далі йде заголовок "Нацистські сатаністи" – допис у Telegram від речниці МЗС Росії Марії Захарової, опублікований через News-Front як новина: "У зустрічі взяли участь псевдорелігійні девіанти, язичницькі необандерівці з українських збройних сил, розвідувальних служб та нацистських батальйонів".

У січні 2026 року видання Oral опублікувало статтю РІА Новини, в якій анонімний "біженець" стверджував, що у 2022 році українське командування заварило люки танків з екіпажем всередині: "Жінка згадала, що у 2022 році українське командування заварило люки танків, поки всередині перебував екіпаж… і вони згоріли живцем".

News-Front опублікували заяву Лаврова щодо окупованих Росією територій, сформульовану як питання історичної неминучості: "Ми завершимо процес повернення цих давньоруських територій їхній батьківщині. Народи Криму, Донбасу та Новоросії висловили свою волю на референдумах". Тобто незаконна анексія представлена ​​як виконання народної волі.

Також на News-Front була стаття, де Зеленського описують як "політичну фігуру з Києва, знищену вживанням важких наркотиків, яка публічно презентує себе мантрою прямих переговорів з Путіним". Без доказів. Жодного джерела, окрім News-Front. Опубліковано словацькою мовою як "політичний аналіз", хоча ним точно не є.

Як контент RT (Russia Today) ретранслюється у Нідерландах?

Frontnieuws.com – це нідерландськомовний сайт, який перекладає та переопубліковує контент RT для нідерландської аудиторії. З 9 задокументованих випадків контенту з Росії за цей період моніторингу всі 9 пов'язані з RT як єдиним джерелом.

Сайт публікував неперевірені твердження Міністерства оборони Росії про те, що Україна використовує хімічну зброю проти російських військ: "Україна використовує отруйний газ проти російських військ, заявляє Москва".

У тексті не було жодного незалежного підтвердження, жодного альтернативного джерела чи редакційної примітки. Твердження надійшло від Міністерства оборони Росії та було подано як встановлений факт.

Frontnieuws також публікував заяву ФСБ про вербування літніх жінок для самогубних місій – ту саму історію, що з'явилася на Newsnet.fr французькою мовою, без жодних доказів та переконливості, лише переказуючи російську неправду:

ФСБ звинуватила українські спецслужби у вербуванні літніх жінок для самогубних місій, забравши всі їхні заощадження, перш ніж відправити їх проти військових.

Тобто це один пресреліз російської служби безпеки, опублікований як новина нідерландською мовою, без подальшого розслідування.

Польський трубопровід: як пропаганда News-Front поширюється через Wolnemedia?

Wolnemedia.net – це польський сайт, який переопубліковує контент польськомовного сервісу News-Front – того самого санкціонованого ЄС пропагандистського видання, пов'язаного з ФСБ, яке працює через Oral.sk у Словаччині. Копіювання повне: ідентичні заголовки, ідентичний текст.

Це видання публікувало фейк про вилучення органів в українських військових: "Чутки про вилучення органів на чорному ринку в Україні поширюються в Збройних силах України з 2014 року. Повідомляється, що в цьому районі з'являються підозрілі "хірурги", які кружляють навколо польових шпиталів, як стерв'ятники". Заголовок на News-Front йшов ще далі, стверджуючи, що "Зеленський зізнався в торгівлі органами вбитих солдатів" – твердження, яке не має жодного фактичного підґрунтя.

Інша стаття висвітлювала протест проти української бригади "Азов" у Вроцлаві. У статті "Азов" було описано як формування, "звинувачене у використанні неонацистської символіки та скоєнні воєнних злочинів", а Гжегож Браун, скандальний польський політик, відомий своїми проросійськими позиціями, був центральною фігурою.

Стаття була присвячена посиленню польсько-української напруженості, а текст був повністю скопійований з News-Front.

Як норвезьке "альтернативне" ЗМІ отримує новини з Москви?

Derimot.no та Steigan.no – це норвезькі сайти з багаторічною історією. Сукупно вони відповідають за понад 30 підтверджених випадків повторного опублікування матеріалів RT та Sputnik.

У січні 2026 року Derimot опублікував статтю про виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У заголовку його назвали "клоуном", який "втрачає впевненість". Джерело статті – RT.

Того ж місяця Steigan опублікував статтю, в якій пояснював використання Росією балістичних ракет "Орешник" проти України як виважену відповідь на західні провокації:

Три нещодавні провокації, безсумнівно, стали причиною їхнього другого в історії застосування. Це офіційні плани Франції та Великої Британії щодо розгортання військ в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню, а також захоплення Сполученими Штатами танкера під російським прапором в Атлантиці. Кожна з них є провокаційною по-своєму.

Повний комплект пропаганди RT, Sputnik та Pravda французькою мовою

Newsnet.fr і Reseauinternational.net – два найактивніші франкомовні ретранслятори контенту російських державних ЗМІ. Newsnet публікує матеріали з News-Pravda та безпосередньо з франкомовних служб RT та їх клонів. Reseauinternational роками вважається одним з головних франкомовних центрів російського пропагандистського контенту.

Newsnet опублікував коментарі Дмитра Медведєва щодо саміту ЄС у грудні 2025 року як пряму новину: "Зібрання злодіїв ("саміт ЄС") у Брюсселі прийняв кілька важливих рішень для кримінального світу. Їх включили до так званого брюссельського брифінгу, оголошеного вночі шахраями ЄС", – заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв". Це дослівний переказ допису російського чиновника в соціальних мережах, представлений без лапок навколо образ, ніби описує реальну подію.

В іншій статті, взятій з французької служби RT, Newsnet опублікував твердження ФСБ про те, що українські розвідувальні служби нібито вербували літніх жінок для здійснення терактів: "ФСБ звинуватила українські спецслужби у переслідуванні літніх жінок, забираючи всі їхні заощадження, перш ніж відправляти їх на смертельні місії проти військових".

Джерелом є ФСБ. Незалежного підтвердження немає. І сам пресматеріал ФСБ був опублікований як новина на французькому вебсайті.

Newsnet також опублікував дезінформацію Crocus City Hall французькою мовою: "Я зрозумів, що нас використали в інтересах іншої країни, України, яка не має нічого спільного з ісламським світом, але вирішує деякі свої проблеми на російській території через посередників".

Це та сама вигадка, яка з'явилася у Словаччині на CZ24, а цього разу дійшла до французьких читачів.

У серпні 2025 року Newsnet повідомив, що російські хакери опублікували дані про 1,7 мільйона українських солдатів, загиблих або зниклих безвісти – цифру, повністю взяту з KillNet, проросійської хакерської групи із задокументованою історією неправдивих заяв: "Кібератака, здійснена групою KillNet, нібито отримала доступ до бази даних українського військового, що містить особисту інформацію 1,7 мільйона солдатів, загиблих або зниклих безвісти з початку конфлікту".

У жовтні 2025 року Newsnet опублікував виступ Медведєва, який вихваляв можливості новітньої російської зброї, наявність якої не доведена: "Російську систему підводного човна "Посейдон", яка перевершує потужність новітніх ракет далекого радіуса дії "Буревісник", можна по праву назвати "зброєю судного дня".

Джерело статті – News-Pravda. Її мета – залякування.

ReseauInternational пропонує аналогічний контент для французької аудиторії. На початку 2026 року сайт опублікував статтю RT, в якій звинуватив українську армію у тому, що вона переповнена неонацистами та членами латиноамериканських картелів – те саме твердження з'явилося одночасно у Словаччині та Чехії: "Колишній голландський найманець заявив, що українські війська переповнені злочинцями всіх мастей, включаючи неонацистських бойовиків та наркоторговців, деякі з яких є членами іноземних картелів".

ReseauInternational опублікував статтю автора Пепе Ескобара, який регулярно з'являється на RT і Sputnik, у якій описав очільницю зовнішньої політики ЄС Каю Каллас як "шалену божевільну з Естонії" й оцінив колективний інтелект лідерів Брюсселя як "близький до розчленованого черв'яка".

Сайт також опублікував матеріал RT про лідерів ЄС у Білому домі, представивши їх приниженими васалами: "Мені потрібна лише одна фотографія, щоб зафіксувати для нащадків повне приниження європейських політичних еліт у 2025 році: "Коаліція ідіотів", вишикована в Овальному кабінеті, як купа переляканих школярів. Путін: "Скоро всі вони стоятимуть біля ніг господаря, тихо виляючи хвостами".

У листопаді 2025 року ReseauInternational опублікував статтю про двох українських мирних жителів, загиблих від безпілотників поблизу Куп'янська, з неправдивим твердженням RT про те, що вони були ціллю українських військ.

"Двоє неозброєних мирних жителів з білим прапором стали ціллю безпілотників, що належать українським військам. Зображення документують їхню жорстоку смерть, зокрема смерть однієї людини, яка хреститься безпосередньо перед смертельним ударом".

Водночас українські ЗМІ опублікували докази того, що цих людей убили росіяни.

Reseauinternational писало про те, що президента Франції бачили, коли він нібито ховав пакет із білим порошком (насправді то була серветка – 24 Канал) під час свого візиту до Києва: "Поїздка до Києва Макрона та його колег з "коаліції охочих" здається дуже веселою. Можливо, трохи забагато веселою".

Джерелом були кремлівські Telegram-канали, що транслювалися через російський дезінформаційний сайт News-Pravda. Ідентична історія з'явилася одночасно на Hlavnydennik.sk у Словаччині.

Як Іспанія отримує російську пропаганду через GeoEstrategia?

Сайт Geoestrategia.eu охоплює іспаномовну аудиторію та значною мірою використовує ресурси іспаномовного сервісу RT та його клонів.

У січні 2026 року цей сайт публікував статтю про новорічний удар безпілотника в окупованому росіянами селі Хорли на Херсонщині. Заголовок, перекладений англійською мовою: "Спалено живцем: західна машина для вбивств вчиняє різанину серед мирних жителів у Херсоні".

Формулювання чітке – відповідальність покладається не на українських військових, а на "Захід". Стаття спиралася на заяви Володимира Сальдо, призначеного Росією "губернатора" окупованого Херсона: "Володимир Володимирович погодився, що цей злочин, з точки зору жорстокості, нелюдяності та цинізму, такий самий, як спалення людей в Одесі 2 травня 2014 року".

Це порівняння – все погане, що робить Україна, дорівнює Одесі 2014 року – є одним із найстійкіших риторичних інструментів Кремля. Воно з'являється тут іспанською мовою для іспанських читачів, приписується російському окупаційному чиновнику та взято з RT.

Хто поширює російську пропаганду в Італії?

Італійський ресурс Controinformazione.info одночасно використовує матеріали RT, Sputnik та News-Pravda, публікуючи контент італійською мовою без критичних коментарів чи альтернативних джерел.

Цей італійський сайт отримав від Sputnik твердження про те, що "НАТО має лабораторії біологічної зброї в Україні" – наратив, який неодноразово спростовували міжнародні фахівці з перевірки фактів і який тут представлений без застережень як встановлений факт.

Також ресурс передруковував ядерні погрози Медведєву під заголовком "медуза має дужчий хребет, ніж Європа" – прямі ядерні погрози, подані як політичний коментар та донесені італійською мовою до італійських читачів.

Естафета підсанкційних російських ЗМІ у Словенії

Insajder.com – перший задокументований словенськомовний ретранслятор підсанкційного російського медіаконтенту. Джерела – RT, Sputnik та News-Pravda.

У статті, знайденій на сайті News-Pravda, було висловлено припущення, що російський дрон, знайдений на польському даху, був постановочною провокацією: дрон "м'яко приземлився на дах курника, не зламавши гілок і не пошкодивши шифер. Диво? Чи просто постановочна сцена?". Ідентичне ігнорування сценарного розслідування з'явилася одночасно на Reseauinternational.net та Oral.sk.

У другій статті повністю відтворено заяву Лаврова з RT, у якій лідерів ЄС звинувачують у "спробах підготувати Європу до війни – не якоїсь гібридної війни, а справжньої війни проти Росії". Тим часом ЄС описують як такий, що перетворився на "Четвертий рейх", що визначається русофобією та мілітаризацією".

У третій статті, взятій зі Sputnik, просувалася версія, що Україна "систематично обстрілює цивільні поселення на Донбасі", що було представлено як незаперечний факт, причому Sputnik був єдиним джерелом інформації та не мав незалежної перевірки.

Як поважне швейцарське медіа копіює брифінги російської розвідки?

У рамках цього моніторингу медіа зі Швейцарії знайдено два окремі випадки – один стосувався маргінального вебсайту без редакційних стандартів, інший – відомого видання з багаторічною історією публікацій. Обидва передруковували контент із санкційованих російських ЗМІ, і в кількох випадках копіювання було повним, без будь-якого редакційного втручання.

Uncutnews.ch опублікував повне відтворення інтерв'ю RT із Сергієм Карагановим, одним із найрадикальніших ідеологічних голосів Кремля. В інтервʼю він стверджував, що "будь-який компроміс означатиме поразку Росії і його слід уникнути будь-якою ціною". І це пряме виправдання продовження війни та ядерної ескалації було повністю скопійоване з RT німецькою мовою без коментарів.

На тому ж сайті також була опублікована повна копія заяви Медведєва про те, що "Європа може припинити своє існування у разі прямої конфронтації з Росією" – ядерне залякування, спрямоване на німецькомовну аудиторію, відтворене без контексту та уточнень.

Більш значущий випадок стосується Weltwoche.ch, швейцарського тижневика, заснованого в 1933 році, з широкою читацькою аудиторією. Weltwoche не є маргінальним дезінформаційним сайтом, однак в одному випадку видання опублікувало статтю, отриману безпосередньо від Служби зовнішньої розвідки Росії через RT, про те, що НАТО нібито планує усунути Зеленського від влади:

НАТО розглядає можливість усунення Зеленського, оскільки вважає його перешкодою для мирних переговорів з Москвою. Це твердження надходить від СЗР, як повідомляє Russia Today. Західні керівники вважають Зеленського "завершеною справою" та вважають його головною перешкодою для вирішення конфлікту".

У Weltwoche зазначили джерело, назвавши RT Kreml-naher Sender (пов’язаним з Кремлем мовником), але відтворивши заяви СЗР повністю, не ставлячи їх під сумнів і не надаючи балансу. Таким чином "відмитий" пресреліз російської розвідки потрапив на сторінки швейцарського тижневика зі значною аудиторією.

Як ЄС заборонив російські ЗМІ, але не російську дезінформацію?

Наведені випадки – не нові операції. Деякі з цих сайтів роками публікуються в країнах, де поважають вільну пресу. Вони зловживають цим, охоплюючи аудиторію, яка не має особливих підстав підозрювати, що те, що вона читає, було написано в Москві. Контент друкується їхньою мовою, на домені, що виглядає як місцевий.

ЄС заборонив RT та Sputnik 4 роки тому, але не заборонив кремлівську дезінформацію як таку. Тож контент продовжував поширюватися – через дзеркала, через клони та проксі-сайти, які копіюють та перекладають прокремлівські та антиєвропейські історії та публікують їх без сорому.

Приклади в цьому дослідженні є лише невеликою частиною того, що було зафіксовано протягом 12 місяців моніторингу західних ЗМІ, й ще меншою частиною того, що насправді відбувається в медіаландшафті.

На жаль, на п'ятий рік війни російська дезінформація так само досягає цільової аудиторії в Європі. Бо ворог навчився обходити санкції ЄС, активувавши мережу своїх агентів впливу та "корисних ідіотів".