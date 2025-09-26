Какие воздушные цели из России осмелится сбивать НАТО: политолог дал прогноз
- В течение сентября Россия нарушала воздушное пространство некоторых стран НАТО с помощью беспилотников и самолетов. Реакция была слабой.
- Политолог Игорь Чаленко предположил, будут ли европейские страны сбивать воздушные цели из России.
Россия пока безнаказанно атакует воздушное пространство некоторых стран НАТО. А там тянут с решением сбивать вражеские беспилотники и самолеты.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее Европа начнет сбивать российские самолеты, которые нагло нарушают воздушное пространство некоторых стран.
Решится ли Европа сбивать российские самолеты и беспилотники?
По мнению Чаленко, страны Европы будут реагировать на российские самолеты. Но в основном это будут маневры с F-16 и F-35, чтобы осуществили перехват. Если же это будут беспилотные летательные аппараты, то вариантов там значительно больше.
С беспилотниками будет больше свободы действий. Они будут максимально анализировать, что делать. Хотя мы уже видели позицию Польши, которые хотят сбивать российские воздушные цели над Украиной без согласия НАТО,
– сказал Чаленко.
Россия осуществляет различные гибридные атаки. И на них нужно реагировать. Диктатор Путин находится не просто на грани "красных линий". Он уже давно их перешел.
В нынешних условиях было бы уместно начать также предоставлять Украине более различных разведданных со стороны НАТО. Это поможет нейтрализовать и имеющуюся, и потенциальную угрозу со стороны России.
Российские атаки по Европе: коротко
- 22 сентября в Дании закрывали международный аэропорт Копенгагена из-за неизвестных дронов. Их не сбивали. А через некоторое время они исчезли. Похожие инциденты там произошли 25 и 26 сентября. Также неизвестные беспилотники фиксировали над Норвегией и Швецией.
- 19 сентября 3 российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там в течение 12 минут.
- В ночь на 10 сентября Россия запустила по меньшей мере 19 беспилотников по Польше. Они были без взрывчатки.