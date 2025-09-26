Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее Европа начнет сбивать российские самолеты, которые нагло нарушают воздушное пространство некоторых стран.

Решится ли Европа сбивать российские самолеты и беспилотники?

По мнению Чаленко, страны Европы будут реагировать на российские самолеты. Но в основном это будут маневры с F-16 и F-35, чтобы осуществили перехват. Если же это будут беспилотные летательные аппараты, то вариантов там значительно больше.

С беспилотниками будет больше свободы действий. Они будут максимально анализировать, что делать. Хотя мы уже видели позицию Польши, которые хотят сбивать российские воздушные цели над Украиной без согласия НАТО,

– сказал Чаленко.

Россия осуществляет различные гибридные атаки. И на них нужно реагировать. Диктатор Путин находится не просто на грани "красных линий". Он уже давно их перешел.

В нынешних условиях было бы уместно начать также предоставлять Украине более различных разведданных со стороны НАТО. Это поможет нейтрализовать и имеющуюся, и потенциальную угрозу со стороны России.

Российские атаки по Европе: коротко