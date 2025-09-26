Росія поки безкарно атакує повітряний простір деяких країн НАТО. А там тягнуть з рішенням збивати ворожі безпілотники та літаки.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, навряд чи варто очікувати, що найближчим Європа почне збивати російські літаки, які нахабно порушують повітряний простір деяких країн.

Чи наважиться Європа збивати російські літаки та безпілотники?

На думку Чаленка, країни Європи реагувати на російські літаки. Але здебільшого це будуть маневри з F-16 та F-35, аби здійснили перехоплення. Якщо ж це будуть непілотовані літальні апарати, то варіантів там значно більше.

З безпілотниками буде більше свобода дій. Вони будуть максимально аналізувати, що робити. Хоча ми вже бачили позицію Польщі, які хочуть збивати російські повітряні цілі над Україною без згоди НАТО,

– сказав Чаленко.

Росія здійснює різні гібридні атаки. І на них потрібно реагувати. Диктатор Путін перебуває не просто на грані "червоних ліній". Він вже давно їх перейшов.

В нинішніх умовах було б доречно почати також надавати Україні більш різних розвідданих з боку НАТО. Це допоможе нейтралізувати і наявну, і потенційну загрозу з боку Росії.

Російські атаки по Європі: коротко