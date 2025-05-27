После угроз Трампа о санкциях: Россия в 6 раз снизила интенсивность атак по Украине, – СМИ

Интенсивность атак России по Украине снизилась после того, как президент США Дональд Трамп предположил введение новых санкций против России, и сказал, что Путин "сошел с ума".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ, которые проанализировали данные Воздушных сил ВСУ.

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Как изменились атаки

Согласно обнародованной информации, в ночь на 27 мая россияне атаковали украинские города 60 дронами. По сравнению с предыдущими ночами, когда противник наносил комбинированные удары, интенсивность российских атак сейчас снизилась кратно.

Это означает, что интенсивность атак резко снизилась: три дня подряд Россия наносила удары, ставшие одними из самых массированных с начала войны,

– пишут журналисты, отметив, что она снизилась в 6 раз.

Замечают, что это произошло после угроз Дональда Трампа ввести новые санкции против России. СМИ напоминают, что последний раз менее 60 дронов Россия запускала две недели назад, 13 мая, перед началом переговоров Украины и России в Стамбуле.

Напомним, ночью 26 мая Россия атаковала Украину 9 крылатыми ракетами Х-101 и 355 дронами. Силы ПВО сбили все 9 ракет и 288 дронов. В Воздушных силах назвали такое количество запущенных целей противника новым антирекордом.