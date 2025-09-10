Евросоюз и Украина заключают Альянс дронов: фон дер Ляйен раскрыла первые подробности
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа построит "стену от дронов" в ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.
- Запланирован запуск программы "Eastern Flank Watch" для улучшения наблюдения за странами ЕС, граничащих с Россией.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российские беспилотники, которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Она заявила, что Евросоюз и Украина заключают Альянс дронов.
Об этом президент Еврокомиссии заявила во время ежегодного отчета в Европарламенте, сообщает 24 Канал.
Как Европа реагирует на российскую атаку?
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа запустит программу "Eastern Flank Watch" (Наблюдение за восточным флангом).
Ее целью является улучшение наблюдения в режиме реального времени за странами ЕС, граничащих с Россией.
Мы построим стену от дронов,
– добавила фон дер Ляйен.
Политик также анонсировала выделение шести миллиардов евро на беспилотники для Украины в рамках программы ERA Loans, профинансированной из замороженных российских активов
Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит альянс с Украиной в сфере беспилотных летательных аппаратов. Украина имеет изобретательность. Теперь ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое,
– сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, сегодня Украина уничтожает более двух третей российской техники именно благодаря дронам.
Президент Еврокомиссии добавила, что это не только дает преимущество на войне, но и показывает, что "люди свободных и открытых обществ могут придумывать новые способы решать сложные проблемы и быть эффективными даже против сильного врага".
Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что с начала полномасштабной войны Европа уже передала Украине 170 миллиардов евро помощи.
Что известно о российских "Шахедах" в Польше?
В ночь на 10 сентября, во время удара по Украине, беспилотники неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь идет именно о российских дронах.
По данным источников Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу. В то же время это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников.
Из-за вражеских беспилотников Польша закрыла несколько аэропортов, включая Варшавский международный аэропорт. Такой шаг объяснили "незапланированной военной деятельностью, связанной с обеспечением государственной безопасности".