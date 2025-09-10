Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на российские беспилотники, которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши. Она заявила, что Евросоюз и Украина заключают Альянс дронов.

Об этом президент Еврокомиссии заявила во время ежегодного отчета в Европарламенте, сообщает 24 Канал.

Как Европа реагирует на российскую атаку?

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа запустит программу "Eastern Flank Watch" (Наблюдение за восточным флангом).

Ее целью является улучшение наблюдения в режиме реального времени за странами ЕС, граничащих с Россией.

Мы построим стену от дронов,

– добавила фон дер Ляйен.

Политик также анонсировала выделение шести миллиардов евро на беспилотники для Украины в рамках программы ERA Loans, профинансированной из замороженных российских активов

Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и заключит альянс с Украиной в сфере беспилотных летательных аппаратов. Украина имеет изобретательность. Теперь ей нужен масштаб. И вместе мы можем это обеспечить, чтобы Украина сохранила свое преимущество, а Европа укрепила свое,

– сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сегодня Украина уничтожает более двух третей российской техники именно благодаря дронам.

Президент Еврокомиссии добавила, что это не только дает преимущество на войне, но и показывает, что "люди свободных и открытых обществ могут придумывать новые способы решать сложные проблемы и быть эффективными даже против сильного врага".

Урсула фон дер Ляйен также напомнила, что с начала полномасштабной войны Европа уже передала Украине 170 миллиардов евро помощи.

