Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на російські безпілотники, які вночі 10 вересня порушили повітряний простір Польщі. Вона заявила, що Євросоюз та Україна укладають Альянс дронів.

Про це президентка Єврокомісії заявила під час щорічного звіту в Європарламенті, повідомляє 24 Канал.

Як Європа реагує на російську атаку?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа запустить програму "Eastern Flank Watch" (Спостереження за східним флангом).

Її метою є покращення спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з Росією.

Ми побудуємо стіну від дронів,

– додала фон дер Ляєн.

Політикиня також анонсувала виділення шести мільярдів євро на безпілотники для України в рамках програми ERA Loans, профінансованої із заморожених російських активів

Я можу оголосити, що Європа виділить 6 мільярдів євро з кредиту ERA та укладе альянс з Україною у сфері безпілотних літальних апаратів. Україна має винахідливість. Тепер їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила свою,

– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, сьогодні Україна знищує понад дві третини російської техніки саме завдяки дронам.

Президентка Єврокомісії додала, що це не тільки дає перевагу на війні, а й показує, що "люди вільних і відкритих суспільств можуть вигадувати нові способи розв'язувати складні проблеми й бути ефективними навіть проти сильного ворога".

Урсула фон дер Ляєн також нагадала, що від початку повномасштабної війни Європа вже передала Україні 170 мільярдів євро допомоги.

Що відомо про російські "Шахеди" в Польщі?