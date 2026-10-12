Россия вмешивалась в результаты голосования по Brexit, – премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем подтвердил вмешательство России в референдум 2016 года о выходе страны из Европейского союза. По его словам, после вступления в должность на Даунинг-стрит он получил официальное подтверждение действий Москвы.

Глава британского правительства рассказал о российских диверсиях во время выступления в подкасте The Rest is Politics. Об этом сообщает The Guardian.

Что сказал Бернем?

Энди Бернем рассказал, что Москва явно вмешивалась в референдум по Brexit. Издание пишет, что заявления политика существенно отличаются от позиции предыдущих консервативных правительств, которые годами настаивали на отсутствии доказательств успешного влияния Кремля на голосование.

"Я задал вопрос, придя на Даунинг-стрит: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ, что да, было,

– заявил премьер.

В то же время политик не уточнил, кто именно дал ему такую оценку и на каких конкретных доказательствах она основывалась. Также неизвестно, изменили ли действия России окончательный результат референдума.

The Guardian напоминает, что в отчете парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год правительство и разведывательные службы подверглись критике за отсутствие надлежащего расследования возможного вмешательства.

Межпартийный комитет тогда пришел к выводу, что министры не приложили достаточных усилий для получения полной оценки действий Москвы, несмотря на наличие доказательств попыток повлиять на британскую политику через российские государственные СМИ и сети аккаунтов в социальных сетях.

Бернем отметил, что Великобритания должна быть более открытой в отношении попыток враждебных государств вмешиваться в свою внутреннюю политику. Он подчеркнул, что это особенно важно в условиях борьбы европейских политиков с ростом популярности ультраправых сил.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года британский премьер высказал резкую критику в адрес российской информационной войны. Политик говорил о наличии доказательств попыток Москвы также вмешаться в парламентские выборы 2019 года.

Что Бернем рассказал о российской пропаганде в Германии?

Британский премьер также обсудил угрозу информационного влияния с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркнув важность совместного противодействия гибридным угрозам со стороны Кремля. В настоящее время Великобритания разрабатывает новый Национальный центр информационной обороны для выявления и нейтрализации враждебных дезинформационных кампаний.

Политик сказал, что обсуждал со своим немецким коллегой угрозу, которую представляет ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Бернем рассказал, что Мерц обеспокоен связями AfD с Москвой.

Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я верю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политической деятельности инициируется нашими врагами, а именно Россией,

– отметил глава правительства.

Напомним, что Лондон объявил о заключении партнерства с Берлином для совместного противодействия гибридным угрозам, диверсиям и кибератакам. Они сосредоточатся на выявлении и противодействии враждебной деятельности, прежде всего со стороны России, для защиты критически важной инфраструктуры.