Очільник британського уряду розповів про російські диверсії під час виступу в подкасті The Rest is Politics. Про це повідомляє The Guardian.

Що сказав Бернем?

Енді Бернем розповів, що Москва явно втручалася в референдум щодо Brexit. Видання пише, що заяви політика суттєво відрізняються від позиції попередніх урядів консерваторів, які роками наполягали на відсутності доказів успішного впливу Кремля на голосування.

Я поставив питання, приходячи на Даунінг-стріт: чи було втручання Росії в референдум 2016 року ? Я отримав чітку відповідь, що так, було,

– заявив прем'єр.

Водночас політик не уточнив, хто саме надав йому відповідну оцінку, на яких конкретних доказах вона ґрунтувалася. Також невідомо, чи змінили дії Росії остаточний результат референдуму.

The Guardian нагадує, що у звіті парламентського комітету з питань розвідки та безпеки за 2020 рік уряд та розвідувальні служби розкритикували за відсутність належного розслідування можливого втручання.

Міжпартійний комітет тоді дійшов висновку, що міністри не доклали достатніх зусиль, щоб мати повну оцінку дій Москви, попри наявність доказів спроб вплинути на британську політику через російські державні ЗМІ та мережі акаунтів у соціальних мережах.

Бернем наголосив, що Велика Британія мала б бути більш відкритою щодо спроб ворожих держав втручатися у власну внутрішню політику. Він підкреслив, що це особливо важливо в умовах боротьби європейських політиків зі зростанням популярності ультраправих сил.

Під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні цього року британський прем'єр висловив жорстку критику на адресу російської інформаційної війни. Політик казав про наявність доказів спроб Москви також втрутитися у загальні вибори 2019 року.

Що Бернем розповів про російську пропаганду в Німеччині?

Британський прем'єр також обговорив загрозу інформаційного впливу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, підкресливши важливість спільної протидії гібридним загрозам з боку Кремля. Наразі Велика Британія розробляє новий Національний центр інформаційної оборони для виявлення та нейтралізації ворожих дезінформаційних кампаній.

Політик сказав, що обговорював зі своїм німецьким колегою загрозу, яку становить ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини". Бернем розповів, що Мерц стурбований зв'язками AfD з Москвою.

Зараз важливо чітко зафіксувати ці факти, і я вірю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політичної діяльності ініціюється нашими ворогами, а саме Росією,

– зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, що Лондон оголосив про укладення партнерства з Берліном для спільної протидії гібридним загрозам, диверсіям та кібератакам. Вони зосередяться на виявленні та протидії ворожій діяльності, насамперед із боку Росії, для захисту критичної інфраструктури.