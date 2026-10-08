Як повідомила пресслужба британського уряду, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планував відвідати Берлін 8 жовтня для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Деталі співпраці Британії та Німеччини

Зазначається, що дві найбільші економіки Європи – Британія та Німеччина – і провідні інвестори в оборонній галузі узгодять партнерство у протидії гібридним загрозам.

Спільна робота передбачає обмін інформацією та координацію в моніторингу для зміцнення стійкості до кібернападів і диверсій, які загрожують колективній безпеці європейських країн. Очікується, що така співпраця значно послабить здатність ворожих суб'єктів діяти на території Європи. Метою сторін є виявлення та зрив гібридної діяльності, звідки б вона не походила.

Атаки на нашу інфраструктуру, наші підприємства та наші демократії – це не віддалена загроза. Вони проникають у домівки та на робочі місця людей і мають на меті зробити нас слабшими та більш роз'єднаними. Велика Британія та Німеччина об'єднують зусилля, щоб виявляти, викривати та припиняти цю діяльність,

– наголосив британський прем'єр.

Під час своєї першої особистої зустрічі Енді Бернем та Фрідріх Мерц також мали обговорити питання підтримки України. Крім того, лідери могли торкнутись теми реагування на нестабільність на Близькому Сході.

Окремою темою переговорів у Берліні стало подолання наслідків можливих перебоїв у глобальних торговельних маршрутах, зокрема в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, США вивели свої бомбардувальники B-1 з британської авіабази RAF Fairford після того, як стало відомо про підготовку терористичної атаки на базу.

До цього, 27 вересня, біля авіабази затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту на замовлення іноземної держави.