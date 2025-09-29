Германия готова сбивать российские дроны в случае необходимости. Министр обороны Борис Писториус рассказал, при каких условиях страна будет реагировать.

Будет ли Германия сбивать российские дроны?

Силы обороны Германии будут сбивать российские дроны, если они будут нести угрозу для страны. По словам Бориса Писториуса, порядок действий военных по ликвидации БпЛА будет определять конкретная ситуация.

Это зависит от конкретной ситуации. Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации,

– рассказал немецкий министр.

Ранее над землей Шлезвиг-Гольштейн в Германии видели несколько дронов. Расследователи подозревают, что беспилотники запустили с целью шпионажа. Кому они принадлежат – пока неизвестно. А в начале сентября полиция Германии обнаружила грузовое судно на Кильском канале, которое могло использоваться для запуска дронов.

Угроза для Европы есть не только от дронов

Политолог Алексей Буряченко в эфире 24 Канала указал на угрозу от российской агентуры и призывает НАТО реагировать на разнообразное вторжение России серьезнее. По его словам, вражеские агенты могут осуществлять диверсионные акты, подрывы и разрушения инфраструктуры. В частности, из-за отсутствия реакции на атаку дронами по Польше Россия получила "зеленый свет" для новых запусков беспилотников.

