Німеччина готова збивати російські дрони в разі потреби. Міністр оборони Борис Пісторіус розповів, за яких умов країна реагуватиме.

Про це пише 24 Канал з посиланням на коментар Пісторіуса для Новини.LIVE.

Чи буде Німеччина збивати російські дрони?

Сили оборони Німеччини збиватимуть російські дрони, якщо вони нестимуть загрозу для країни. За словами Бориса Пісторіуса, порядок дій військових щодо ліквідації БпЛА визначатиме конкретна ситуація.

Це залежить від конкретної ситуації. Залежить, чи є це реальною загрозою нашій безпеці. Якщо є загроза, звісно, збиватимемо, але все залежить від ситуації,

– розповів німецький міністр.

Раніше над землею Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині бачили кілька дронів. Розслідувачі підозрюють, що безпілотники запустили з метою шпигунства. Кому вони належать – наразі невідомо. А на початку вересня поліція Німеччини виявила вантажне судно на Кільському каналі, яке могло використовуватися для запуску дронів.

Загроза для Європи є не лише від дронів

Політолог Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу вказав на загрозу від російської агентури та закликає НАТО реагувати на різноманітне вторгнення Росії серйозніше. За його словами, ворожі агенти можуть здійснювати диверсійні акти, підриви та руйнування інфраструктури. Зокрема, через відсутність реакції на атаку дронами по Польщі Росія отримала "зелене світло" для нових запусків безпілотників.

Порушення повітряного простору країн НАТО: що відомо