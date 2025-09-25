Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передає Welt, інформує 24 Канал.

Що розповів Пісторіус про нову провокацію Росії?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що російський військовий літак пролетів небезпечно низько над фрегатом німецького флоту.

Він порівняв цей випадок із недавніми вторгненнями російських дронів та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії.

Відповідно до його слів, у військових сферах прольоти вважаються непотрібною провокацією.

Міністр підкреслив, що такі дії свідчать про те, що Росія частіше і з наростальною інтенсивністю буквально випробовує кордони країн НАТО, а також закликав до схвалення значно збільшеного оборонного бюджету.

"Путін хоче спровокувати країни-члени НАТО, і він хоче виявити, викрити та використати нібито слабкі місця в альянсі НАТО", – заявив він.

Провокації Росії: основне