Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус передает Welt, информирует 24 Канал.

Что рассказал Писториус о новой провокации России?

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о том, что российский военный самолет пролетел опасно низко над фрегатом немецкого флота.

Он сравнил этот случай с недавними вторжениями российских дронов и истребителей в воздушное пространство Польши и Эстонии.

Согласно его словам, в военных сферах пролеты считаются ненужной провокацией.

Министр подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о том, что Россия чаще и с нарастающей интенсивностью буквально испытывает границы стран НАТО, а также призвал к одобрению значительно увеличенного оборонного бюджета.

"Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить, разоблачить и использовать якобы слабые места в альянсе НАТО", – заявил он.

Провокации России: основное