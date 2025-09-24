Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Какова цель российских атак на страны НАТО?

Российские военные самолеты - от вертолетов до транспортников - время от времени заходили в пространство НАТО и раньше, но с начала полномасштабной войны против Украины такие случаи участились и распространились географически. Впервые за десятилетие в 2024 году Россия трижды нарушила воздушное пространство Норвегии.

Для России эти вторжения могут быть замыслом показать силу в то время, когда Кремль борется за достижение своих военных целей в Украине, и одновременно предупреждением западным странам не вмешиваться более прямо в конфликт.

Кроме этого, Москва может проверять слабые места в обороне НАТО. Также Перелеты могут распространять страх и предупреждать избирателей в демократических странах, которых они затронули, чтобы те занимали более нейтральную позицию в отношении России.

Вторжение в воздушное пространство, в частности, может быть способом Москвы проверить статью 5 НАТО - гарантию того, что союзники бросятся на помощь, если одна из стран подвергнется нападению.

Риск для НАТО заключается в том, что если Россия продолжит наращивать масштабы и частоту вторжений, альянс истощит свои ограниченные запасы дорогих ракет, сбивая дешевые и затратные дроны, что повредит его способности отражать более мощную и целенаправленную атаку,

– подчеркнули в издании.

Некоторые чиновники НАТО также видят риск ошибочного расчета России, если вторжения будут продолжаться. Например, российский дрон может попасть в жилой дом в Румынии или Польше, вызвав гибель гражданских. Это может привести к ответному удару и агрессивной реакции России, расширив конфликт в Украине на более широкий регион.

Что известно о российских вторжениях в страны альянса?