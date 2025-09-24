Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
Яка ціль російських атак на країни НАТО?
Російські військові літаки — від гелікоптерів до транспортників — час від часу заходили у простір НАТО і раніше, але З початку повномасштабної війни проти України такі випадки почастішали й поширилися географічно. Вперше за десятиліття у 2024 році Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії.
Для Росії ці вторгнення можуть бути задумом показати силу у той час, коли Кремль бореться за досягнення своїх воєнних цілей в Україні, і одночасно попередженням західним країнам не втручатися більш прямо у конфлікт.
Крім цього, Москва може перевіряти слабкі місця в обороні НАТО. Також Перельоти можуть поширювати страх і попереджати виборців у демократичних країнах, яких вони торкнулися, щоб ті займали більш нейтральну позицію щодо Росії.
Вторгнення в повітряний простір, зокрема, може бути способом Москви перевірити статтю 5 НАТО — гарантію того, що союзники кинуться на допомогу, якщо одна з країн зазнає нападу.
Ризик для НАТО полягає в тому, що якщо Росія продовжить нарощувати масштаби й частоту вторгнень, альянс виснажить свої обмежені запаси дорогих ракет, збиваючи дешеві й витратні дрони, що зашкодить його здатності відбивати більш потужну і цілеспрямовану атаку,
Деякі посадовці НАТО також бачать ризик помилкового розрахунку Росії, якщо вторгнення триватимуть. Наприклад, російський дрон може влучити в житловий будинок у Румунії чи Польщі, спричинивши загибель цивільних. Це може призвести до удару у відповідь і агресивної реакції Росії, розширивши конфлікт в Україні на ширший регіон.
Що відомо про російські вторгнення в країни альянсу?
Нагадаємо, що в ніч проти 10 вересня близько 20 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Прем'єр-міністр Дональд Туск звинуватив Кремль в атаці та відкинув припущення, що винною могла бути Україна.
Крім цього, Туск заявив, що Польща рішуче збиватиме летючі об’єкти, які порушать її повітряний простір.
Уже 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.