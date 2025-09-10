Ночью среды, 10 сентября, во время атаки на Украину российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. На инцидент уже отреагировал президент Кароль Навроцкий.

Он рассказал, как узнал об атаке. Пресс-конференцию политика цитирует Gazeta.pl, передает 24 Канал.

Что об атаке рассказал Навроцкий?

По словам польского президента, он узнал о дронах на территории Польши около 3 часов ночи. С тех пор гарант оставался на связи с главой Бюро национальной безопасности, министром национальной обороны и военными командующими.

Я принял решение о визите в штаб Оперативного командования. Там я встретился с генералами и премьер-министром. В 6:30 состоялось совещание,

– рассказал Навроцкий.

На встрече обсуждали применение статьи 4 НАТО. Также польское командование должно получить подробный отчет и полную информацию об инциденте, поэтому в течение 48 часов президент созовет Совет национальной безопасности.

Это беспрецедентный момент в истории Альянса. Мы должны сделать выводы из того, что произошло. Спасибо польским пилотам, командирам, союзникам. Мы показали, что умеем реагировать на такие ситуации,

– подчеркнул он.

На пресс-конференции также выступил глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценкевич. По его словам, сотрудничество между учреждениями налаживается образцово. "Конечно, мы хотим, чтобы ни один дрон не долетел до Польши. Никогда не было такого массового нападения", – сказал чиновник.

