Уночі середи, 10 вересня, під час атаки на Україну російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. На інцидент уже відреагував президент Кароль Навроцький.

Він розповів, як дізнався про атаку. Пресконференцію політика цитує Gazeta.pl, передає 24 Канал.

Що про атаку розповів Навроцький?

За словами польського президента, він дізнався про дрони на території Польщі близько 3 години ночі. Відтоді гарант залишався на зв'язку з главою Бюро національної безпеки, міністром національної оборони та військовими командувачами.

Я прийняв рішення про візит до штабу Оперативного командування. Там я зустрівся з генералами та прем'єр-міністром. О 6:30 відбулася нарада,

– розповів Навроцький.

На зустрічі обговорювали застосування статті 4 НАТО. Також польське командування повинно отримати докладний звіт і повну інформацію про інцидент, тож протягом 48 годин президент скличе Раду національної безпеки.

Це безпрецедентний момент в історії Альянсу. Ми маємо зробити висновки з того, що сталося. Дякую польським пілотам, командирам, союзникам. Ми показали, що вміємо реагувати на такі ситуації,

– підкреслив він.

На пресконференції також виступив глава Бюро національної безпеки Славомір Ценкевич. За його словами, співпраця між установами налагоджується зразково. "Звичайно, ми хочемо, щоб жоден дрон не долетів до Польщі. Ніколи не було такого масового нападу", – сказав посадовець.

