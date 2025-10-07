Воздушные силы НАТО на прошлой неделе несколько раз перехватывали российские самолеты в международном воздушном пространстве. Вражеские истребители каждый раз нарушали правила полетов.

Известно, что самолеты-нарушители пролетали над Балтикой, передает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Что известно о нарушениях со стороны российских военных самолетов?

Да, 30 сентября, два транспотных самолёта АН-12 направлялись из основной части России в Калининградскую область через международное воздушное пространство с включенными радиолокационными ответчиками, но без планов полета.

В тот же день транспортный самолет АН-72 также пролетал с включенным ответчиком, но без плана полета. В то же время его сопровождали четыре истребителя СУ-30 и два МИГ-31. Те летели без включенных ответчиков, без планов полета и без радиосвязи.

Истребители воздушной полиции НАТО также вылетали для идентификации еще одного истребителя СУ-35.

1 октября силы Альянса поднимались для идентификации одного тактического разведывательного самолета СУ-24МР, который летел без включенного ответчика, без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Справка: Нарушение российских самолетов заключается в несоблюдении международных правил безопасности полетов в международном воздушном пространстве:



Российские экипажи не подали или не выполняли официальные планы полетов, что является обязательным требованием для всех гражданских и военных самолетов в международном небе.



Они имели выключенные радиолокационные транспондеры, которые позволяют диспетчерам и другим самолетам видеть воздушное судно на радарах и отслеживать его курс. Когда они выключены, самолет фактически становится "невидимым" для гражданского авиадиспетчерского контроля, что создает риск для авиационной безопасности.



Отсутствие радиосвязи с Региональным центром управления полетами означает, что пилоты не поддерживали контакт с гражданскими диспетчерами, что является нарушением международных авиационных правил.

