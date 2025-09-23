Эстония рассматривает возможность размещения на своей территории британских истребителей F-35 с ядерным потенциалом. Это может быть ответом на недавние нарушения России.

Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Ханно Певкур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как Эстония может ответить на нарушение Россией своего воздушного пространства?

"Двери всегда открыты для союзников", – отметил Певкур, отвечая на вопрос о возможном размещении F-35A. Британские истребители уже патрулируют небо над Балтией в рамках миссии НАТО на авиабазе Амари, а новые самолеты шестого поколения ожидаются до конца десятилетия.

Эстония не имеет собственных современных истребителей, поэтому на авиабазе Амари дежурят британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников. Министр обороны подчеркнул, что любые действия НАТО должны быть пропорциональными и приниматься с учетом конкретной ситуации.

Россия отрицает нарушение эстонского воздушного пространства, однако, по словам Певкура, Эстония имеет доказательства и поддерживала контакт с пилотами через радиосвязь. Самолеты России были вынуждены покинуть зону контроля благодаря вмешательству итальянских F-35.

Сейчас НАТО проводит консультации относительно дальнейших шагов после инициативы Эстонии согласно статье 4. Премьер Польши Дональд Туск и британский министр иностранных дел Иветт Купер подтвердили готовность противодействовать любым нарушениям воздушного пространства Альянса.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин выразил готовность продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на один год, если США предпримут аналогичные шаги.

Как рассказал в эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович, нынешняя реакция НАТО на инцидент в Эстонии вызывает вопросы. В 2015-м после 5 минут пребывания в небе Турции российский самолет сбили. Ответ страны был вполне понятным и не вызвал лишних вопросов. На этот раз российские истребители находились в пространстве Эстонии 12 минут.