Европа требует от Путина прекратить войну перед обсуждением требований России в области безопасности, – Bloomberg

Европейские страны требуют от России полного прекращения войны против Украины до начала обсуждений вопросов безопасности континента. Союзники считают неприемлемыми предвоенные ультиматумы Кремля относительно сокращения присутствия НАТО.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как в Европе воспринимают российские предложения?

В европейских столицах считают, что обсуждение требований Москвы не имеет смысла, пока Москва продолжает войну против Украины и нарушает международные договоры.

Главной целью действующей системы безопасности является сдерживание агрессора. Именно поэтому европейские чиновники считают довоенные требования Владимира Путина относительно присутствия НАТО в Восточной Европе абсолютно неприемлемыми.

"Мы не должны стремиться к миру больше, чем Путин",

– заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Такой подход рискует вызвать напряженность в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Американская сторона стремится рассматривать европейскую архитектуру безопасности одновременно с мирными переговорами в Абу-Даби, где на следующей неделе должны встретиться делегации США, Украины и России.

Какова позиция США?

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила о понимании приоритетов союзников: она отметила, что в Белом доме осознают важность защиты европейского суверенитета и сохранения центральной роли НАТО в коллективной безопасности.

В то же время представитель президента США Джаред Кушнер написал в соцсетях, что целью США являются практические договоренности, которые будут учитывать проблемы безопасности всех сторон. Зять Трампа представил свои предложения, включающие:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежную связь в кризисных ситуациях;

большую военную прозрачность;

взаимные меры по снижению рисков эскалации;

долгосрочную основу для европейской безопасности и стабильности.

Эта инициатива фактически дублирует многие функции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основанной еще в 1973 году.

Какими в Европе видят гарантии безопасности для Украины?

Одним из важных разногласий накануне переговоров остаются будущие гарантии безопасности Киеву для сдерживания нового нападения. Союзники рассматривают возможность предоставления механизмов, аналогичных статье 5 НАТО, однако Кремль категорически выступает против любого военного присутствия западных партнеров в Украине.

Европейские дипломаты подчеркивают, что любому соглашению должно предшествовать реальное прекращение огня. В то же время Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от претензий на украинский Донбасс.

В Европе по-прежнему считают, что российский диктатор пока не заинтересован в настоящих переговорах о прекращении войны. В ближайшие месяцы Кремль сосредоточится на попытках сломить моральный дух Украины посредством интенсивных бомбардировок, даже несмотря на то, что оккупационные войска не продвигаются на фронте и несут рекордные потери.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал мнение американских сенаторов Марко Рубио и Стива Виткоффа о том, что война ведется только за земли. Он подчеркнул, что Москва стремится восстановить Российскую империю.

Похоже, что иногда на жертву оказывают большее давление, чем на агрессора,

– подчеркнул Сикорский.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, президент Украины предупредил Европу об опасности проекта новой системы безопасности, которую предлагает Дональд Трамп. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость попыток Москвы расколоть континент. Он сравнил потенциальные договоренности с результатами Ялтинской конференции 1945 года.