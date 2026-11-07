Европа требует от Путина прекратить войну перед обсуждением требований России в области безопасности, – Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Как в Европе воспринимают российские предложения?

В европейских столицах считают, что обсуждение требований Москвы не имеет смысла, пока Москва продолжает войну против Украины и нарушает международные договоры.

Главной целью действующей системы безопасности является сдерживание агрессора. Именно поэтому европейские чиновники считают довоенные требования Владимира Путина относительно присутствия НАТО в Восточной Европе абсолютно неприемлемыми.

"Мы не должны стремиться к миру больше, чем Путин"– заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Такой подход рискует вызвать напряженность в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Американская сторона стремится рассматривать европейскую архитектуру безопасности одновременно с мирными переговорами в Абу-Даби, где на следующей неделе должны встретиться делегации США, Украины и России.

Какова позиция США?

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила о понимании приоритетов союзников: она отметила, что в Белом доме осознают важность защиты европейского суверенитета и сохранения центральной роли НАТО в коллективной безопасности.

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В то же время представитель президента США Джаред Кушнер написал в соцсетях, что целью США являются практические договоренности, которые будут учитывать проблемы безопасности всех сторон. Зять Трампа представил свои предложения, включающие:

постоянные консультации по вопросам безопасности;

надежную связь в кризисных ситуациях;

большую военную прозрачность;

взаимные меры по снижению рисков эскалации;

долгосрочную основу для европейской безопасности и стабильности.

Эта инициатива фактически дублирует многие функции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, основанной еще в 1973 году.

Какими в Европе видят гарантии безопасности для Украины?

Одним из важных разногласий накануне переговоров остаются будущие гарантии безопасности Киеву для сдерживания нового нападения. Союзники рассматривают возможность предоставления механизмов, аналогичных статье 5 НАТО, однако Кремль категорически выступает против любого военного присутствия западных партнеров в Украине.

Европейские дипломаты подчеркивают, что любому соглашению должно предшествовать реальное прекращение огня. В то же время Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от претензий на украинский Донбасс.

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В Европе по-прежнему считают, что российский диктатор пока не заинтересован в настоящих переговорах о прекращении войны. В ближайшие месяцы Кремль сосредоточится на попытках сломить моральный дух Украины посредством интенсивных бомбардировок, даже несмотря на то, что оккупационные войска не продвигаются на фронте и несут рекордные потери.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал мнение американских сенаторов Марко Рубио и Стива Виткоффа о том, что война ведется только за земли. Он подчеркнул, что Москва стремится восстановить Российскую империю.

Похоже, что иногда на жертву оказывают большее давление, чем на агрессора– подчеркнул Сикорский.

Напомним, в пятницу, 6 ноября, президент Украины предупредил Европу об опасности проекта новой системы безопасности, которую предлагает Дональд Трамп. Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость попыток Москвы расколоть континент. Он сравнил потенциальные договоренности с результатами Ялтинской конференции 1945 года.