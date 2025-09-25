"Испытывают границы": российские военные самолеты пролетели вблизи Аляски и Балтийского моря
- Американские истребители перехватили четыре российских военных самолета вблизи Аляски, которые были зафиксированы в зоне идентификации противовоздушной обороны.
- Инциденты с российскими самолетами также произошли в Балтийском море: военный самолет пролетел над немецким фрегатом, участвующим в учениях НАТО.
В среду, 24 сентября, США подняли истребители для идентификации и перехвата четырех российских военных самолетов вблизи Аляски. Еще один подобный инцидент произошел в Балтийском море
Где зафиксировали российские военные самолеты?
Два российских стратегических бомбардировщика дальнего радиуса действия Ту-95 и два истребителя Су-35 зафиксировали в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски. Это международное воздушное пространство, граничащее с суверенным пространством США и Канады.
Для идентификации и перехвата США подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3, а также четыре F-16 и четыре самолета-заправщика KC-135.
По словам Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), российская военная активность в этой зоне является распространенным явлением и не считается угрозой.
В то же время этот инцидент стал очередным в череде полетов российских самолетов, которые часто оценивают как проверку боеготовности США и их союзников по НАТО.
Недавно российский военный самолет также пролетел над немецким фрегатом "Гамбург", который участвует в учениях НАТО "Удар Нептуна". Инцидент произошел в Балтийском море.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вторжение российских дронов и боевых самолетов глубоко в воздушное пространство Польши и Эстонии, а также пролет над немецким кораблем в течение нескольких дней "четко показывают: Россия все чаще буквально испытывает границы".
Россия усиливает провокации: последние новости
Утром 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, однако уже на следующий день, 20 сентября, минобороны России отрицало инцидент.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса имеют право сбивать российские беспилотники и самолеты, если те нарушат их воздушное пространство. По его словам, военные НАТО уже обучены оценивать такие угрозы.
Между тем россияне в очередной раз пригрозили НАТО началом военного конфликта. По словам российского посла во Франции Алексея Мешкова, это якобы произойдет, если Альянс решит сбить самолет страны-агрессора под предлогом нарушения им воздушного пространства.