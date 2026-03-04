F-35 в Израиле впервые уничтожил российский истребитель над Тегераном

Во время войны на Ближнем Востоке стороны конфликта испытывают новое оружие и впервые делают некоторые вещи. Например, таким "впервые" стало сбитие самолетом F-35 истребителя.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля. Интересно, что некоторые пользователи напомнили заявление Трампа, якобы Иран уже почти не имеет авиации и флота.

Что за самолет сбил Израиль и почему это важно?

Как сообщил ЦАХАЛ, они сбили иранский самолет российского производства.

Истребитель IAF F-35I Adir сбил истребитель иранских ВВС Як-130. Это первый в истории случай сбития пилотируемого истребителя истребителем F-35 Adir,

– говорится в короткой заметке.

The Times Of Israel добавили: это также первый случай за примерно 40 лет, когда воздушные силы Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемым летательным аппаратом. Ведь последний раз истребители ВВС Израиля сбили пилотируемый вражеский самолет 24 ноября 1985 года над Ливаном. Тогда истребитель F-15 ВВС Израиля сбил два сирийских истребителя МиГ-23.

Jerusalem Post рассказали, что известно о самолетах Як-130.

Производство российского самолета Як-130 началось в 1990-х годах. Обычно он используется как учебный самолет для пилотов более совершенного российского Су-57 и других подобных самолетов, но также может использоваться как штурмовик,

– пишут там.

Интересно! В российском сегменте Википедии указано, что Як-130 – первый полностью новый (а не модернизированный) самолет, построенный в России после распада СССР. В 2023 году Ирану поставили два таких самолета. Тогда их назвали военными учебно-тренировочными, мол, пилоты будут учиться на этих судах.

Як-130 более совершенный, чем другие иранские самолеты, например, F4 и F5. Но "любые иранские истребители могут стать проблемой для израильских и американских беспилотников и в целом усложнить боевые действия, сделав более сложными атаки с близкого расстояния".

Журналисты напомнили, что 1 марта два иранских истребителя, F4 и F5, были на взлетно-посадочной полосе и готовились к взлету, но Израиль разбомбил их.

Добавим, что США впервые использовали в боях против Ирана дроны-камикадзе LUCAS.