F-35 в Израиле впервые уничтожил российский истребитель над Тегераном
- Израильский истребитель F-35I Adir впервые сбил иранский самолет российского производства Як-130 над Тегераном.
- Это первый случай за 40 лет, когда Израиль вступил в воздушный бой с пилотируемым летательным аппаратом.
Во время войны на Ближнем Востоке стороны конфликта испытывают новое оружие и впервые делают некоторые вещи. Например, таким "впервые" стало сбитие самолетом F-35 истребителя.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля. Интересно, что некоторые пользователи напомнили заявление Трампа, якобы Иран уже почти не имеет авиации и флота.
Смотрите также Масштабная операция "Эпическая ярость" против Ирана: что происходит сейчас на Ближнем Востоке
Что за самолет сбил Израиль и почему это важно?
Как сообщил ЦАХАЛ, они сбили иранский самолет российского производства.
Истребитель IAF F-35I Adir сбил истребитель иранских ВВС Як-130. Это первый в истории случай сбития пилотируемого истребителя истребителем F-35 Adir,
– говорится в короткой заметке.
The Times Of Israel добавили: это также первый случай за примерно 40 лет, когда воздушные силы Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемым летательным аппаратом. Ведь последний раз истребители ВВС Израиля сбили пилотируемый вражеский самолет 24 ноября 1985 года над Ливаном. Тогда истребитель F-15 ВВС Израиля сбил два сирийских истребителя МиГ-23.
Jerusalem Post рассказали, что известно о самолетах Як-130.
Производство российского самолета Як-130 началось в 1990-х годах. Обычно он используется как учебный самолет для пилотов более совершенного российского Су-57 и других подобных самолетов, но также может использоваться как штурмовик,
– пишут там.
Интересно! В российском сегменте Википедии указано, что Як-130 – первый полностью новый (а не модернизированный) самолет, построенный в России после распада СССР. В 2023 году Ирану поставили два таких самолета. Тогда их назвали военными учебно-тренировочными, мол, пилоты будут учиться на этих судах.
Як-130 более совершенный, чем другие иранские самолеты, например, F4 и F5. Но "любые иранские истребители могут стать проблемой для израильских и американских беспилотников и в целом усложнить боевые действия, сделав более сложными атаки с близкого расстояния".
Журналисты напомнили, что 1 марта два иранских истребителя, F4 и F5, были на взлетно-посадочной полосе и готовились к взлету, но Израиль разбомбил их.
Добавим, что США впервые использовали в боях против Ирана дроны-камикадзе LUCAS.