Путину нужны гарантии: политолог раскрыл, о чем Лавров мог умолять Рубио

Россияне готовятся к проведению парада 9 мая, однако чувствуют вероятную угрозу со стороны Украины. Поэтому могут искать поддержки и защиты у США.

Такое мнение озвучил 24 Каналу политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что во время разговора главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, вероятно, речь шла о том, чтобы Соединенные Штаты определенным образом выступили гарантами безопасного проведения парада на Красной площади. В то же время накануне 9 мая Россия объявила о проведении испытаний ракет с ядерным потенциалом на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе.

К теме Устроил проверку Путину: в FT разобрали, почему Зеленский предлагает режим тишины с 6 мая



Каких угроз боится Кремль?

Лесной предположил, что Лавров на встрече с Рубио скорее всего просил помочь в обеспечении спокойного проведения парада 9 мая.

"Владимиру Путину нужны гарантии. Потому что он опасается, что когда выйдет на Красную площадь, то украинцы возьмут и что-то запустят. И хотя россияне рассказывают, что у Украины нет ракеты "Фламинго", но что-то же прилетает по России? И на довольно большое расстояние", – отметил политолог.

Справочно. Разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся 5 мая, во время которого они обсудили российско-украинскую войну, ситуацию на Ближнем Востоке и геополитическую ситуацию в целом. Однако в освещении этого разговора видение сторон разошлись. Как отметили американцы, ее инициатором стала Москва. В Госдепе подчеркнули, что стороны обсудили двусторонние отношения, российско-украинскую войну и ситуацию вокруг Ирана. А россияне не отметили, какая из сторон попросила про звонок и не акцентировали на том, что о войне в Украине речь шла как об отдельной теме. В российском МИД заявили, что Рубио и Лавров провели "сверку часов" по актуальным международным вопросам и состоянию двусторонних отношений.

Когда Владимир Зеленский находился в Армении, то z-военкоры писали, по словам Лесного, о том, мол, почему бы не ударить там по нему.

"То есть вы считаете, что по лидеру любого государства можно бить? Хотя практика показывает, что Соединенные Штаты тоже эту грань перешли. И тогда ждите расплаты. Не факт, что мы сделаем так же, но еще об этом надо думать", – отметил Олег Лесной.

Стоит знать. По мнению политического эксперта Андрея Городницкого, накануне 9 мая Украина продемонстрировала, что украинские дроны могут долетать до центра Москвы, прорвавшись сквозь усиленное российское ПВО. Поэтому, по мнению эксперта, Путин действительно боится и даже, по данным CNN, пытается уменьшить свои передвижения "из-за параноидального страха перед украинскими дронами и ракетами".

Он вспомнил, что в 1990-е было известное выражение "оглядывайся". И когда Путин напал на Украину, с этого момента, по мнению политолога, он должен оглядываться, потому что так, как было раньше, дальше уже никогда не будет. Он перешел черту и должен за это ответить.

Что известно о перемирии накануне 9 мая?

Минобороны России объявило перемирие на 8 – 9 мая, отметив, что в этот период якобы "будут принимать все меры" для безопасности проведения парада в Москве. В ведомстве отметили, что рассчитывают на то, что Украина поддержит эту инициативу.

Как считает эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, это попытка России при любых условиях гарантировать Путину безопасное появление на параде 9 мая.

Владимир Зеленский со своей стороны заявил об объявлении режима тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он добавил, что "человеческая жизнь является несравненно большей ценностью", чем "празднование" любой годовщины.

Советник ОПУ Михаил Подоляк объяснил, почему украинский президент пошел на этот шаг. Он показал, что Киев не волнует 9 мая или другие даты, но если Россия не хочет взаимных обстрелов, то пусть начинает перемирие 6 мая. Подоляк добавил, если не будет ударов со стороны россиян, тогда зеркально не состоятся атаки по России.

Однако, как отметил Зеленский, Москва 6 мая не прекратила огонь, осуществив не менее 1820 нарушений режима тишины.