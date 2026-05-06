Таку думку озвучив 24 Каналу політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, наголосивши, що під час розмови глави російського МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, імовірно, йшлося про те, щоб Сполучені Штати певним чином виступили гарантами безпечного проведення параду на Червоній площі. Водночас напередодні 9 травня Росія оголосила про проведення випробувань ракет з ядерним потенціалом на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі.

До теми Влаштував перевірку Путіну: у FT розібрали, чому Зеленський пропонує режим тиші з 6 травня



Яких загроз боїться Кремль?

Лісний припустив, що Лавров на зустрічі з Рубіо скоріш за все просив допомогти у забезпеченні спокійного проведення параду 9 травня.

"Володимиру Путіну потрібні гарантії. Тому що він побоюється, що коли вийде на Червону площу, то українці візьмуть і щось запустять. І хоча росіяни розповідають, що в України немає ракети "Фламінго", але щось же прилітає по Росії? І на доволі велику відстань", – зауважив політолог.

Довідково. Розмова держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова відбулась 5 травня, під час якої вони обговорили російсько-українську війну, ситуацію на Близькому Сході та геополітичну ситуацію загалом. Проте у висвітленні цієї розмови бачення сторін розійшлися. Як зазначили американці, її ініціатором стала Москва. У Держдепі підкреслили, що сторони обговорили двосторонні відносини, російсько-українську війну та ситуацію навколо Ірану. А росіяни не зазначили, яка зі сторін попросила про дзвінок і не акцентували на тому, що про війну в Україні йшлося як про окрему тему. У російському МЗС заявили, що Рубіо та Лавров провели "звірку годинників" щодо актуальних міжнародних питань і стану двосторонніх відносин.

Коли Володимир Зеленський перебував у Вірменії, то z-воєнкори писали, за словами Лісного, про те, мовляв, чому б не вдарити там по ньому.

"Тобто ви вважаєте, що по лідеру будь-якої держави можна бити? Хоча практика показує, що Сполучені Штати теж цю межу перейшли. І тоді начувайтеся. Не факт, що ми зробимо так само, але ще про це треба думати", – наголосив Олег Лісний.

Варто знати. На думку політичного експерта Андрія Городницького, напередодні 9 травня Україна продемонструвала, що українські дрони можуть долітати до центру Москви, прорвавшись крізь посилене російське ППО. Тому, на думку експерта, Путін дійсно боїться і навіть, за даними CNN, намагається зменшити свої пересування "через параноїдальний страх перед українськими дронами та ракетами".

Він згадав, що у 1990-ті був відомий вираз "оглядайся". І коли Путін напав на Україну, з цього моменту, на думку політолога, він має оглядатися, тому що так, як було раніше, далі вже ніколи не буде. Він перейшов межу і має за це відповісти.

Що відомо про перемир'я напередодні 9 травня?

Міноборони Росії оголосило перемир'я на 8 – 9 травня, зазначивши, що у цей період нібито "вживатимуть усіх заходів" для безпеки проведення параду в Москві. У відомстві зазначили, що розраховують на те, що Україна підтримає цю ініціативу.

Як вважає експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко, це спроба Росії за будь-яких умов гарантувати Путіну безпечну появу на параді 9 травня.

Володимир Зеленській зі свого боку заявив про оголошення режиму тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Він додав, що "людське життя є незрівнянно більшою цінністю", ніж "святкування" будь-якої річниці.

Радник ОПУ Михайло Подоляк пояснив, чому український президент пішов на цей крок. Він показав, що Київ не хвилює 9 травня чи інші дати, але якщо Росія не хоче взаємних обстрілів, то нехай починає перемир'я 6 травня. Подоляк додав, якщо не буде ударів з боку росіян, тоді дзеркально не відбудуться атаки по Росії.

Однак, як наголосив Зеленський, Москва 6 травня не припинила вогонь, здійснивши щонайменше 1820 порушень режиму тиші.