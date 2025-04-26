Рубио назначил чиновником по делам России и Европы в Госдепе неопытного консультанта

Государственный секретарь США Марко Рубио назначил Брендана Ханрахана главным должностным лицом Государственного департамента США по делам Европы. Он был членом аппарата Рубио в Сенате и имеет опыт работы в основном бизнес-консультантом.

Смена высокопоставленного чиновника, который помогает контролировать связи США с Европой в Государственном департаменте, происходит в то время, когда Вашингтон управляет все более напряженными отношениями с континентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рубио назначил неопытного ответственного за Россию и Европу

Назначение Ханрахана произошло на фоне обещаний большой реорганизации Госдепа в рамках курса Дональда Трампа "Америка превыше всего".

Луис Боно, старший офицер дипломатической службы, вступивший в должность в январе, написал сотрудникам в пятницу, что Брендан Ханрахан займет его место.

Биография, размещенная на сайте департамента позже в пятницу, подтвердила это назначение.

"Брендан имеет ценный опыт работы в частном секторе и Сенате, где он работал в штате секретаря, что делает его хорошо подготовленным к тому, чтобы возглавить бюро во время реорганизации и успешно продвигать повестку дня госсекретаря в Европе и за ее пределами", – написал Боно во внутреннем электронном письме в пятницу, который видело агентство Reuters.

Брендан Ханрахан имеет опыт работы в Bain Capital и McKinsey & Company, а также некоторое время работал в Сенате в Комитете по вопросам малого бизнеса под руководством Рубио. Однако в его официальной биографии нет упоминаний об опыте в сфере внешней политики.

До сих пор этой должностью обычно занимались дипломаты, утвержденные Сенатом, что особенно важно в условиях сложных отношений США с Европой и Россией на фоне войны в Украине.

Новая должность Ханрахана – "старший офицер бюро" – обычно предусматривает назначение на временную должность.

Он исполняет свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден Сенатом помощник министра – должность, которую еще предстоит назначить. Не сразу было понятно, или Ханрахана назначили на временную должность, или на более долгий период.

Внутри Государственного департамента назначение вызвало определенное беспокойство из-за отсутствия у него должного дипломатического опыта.