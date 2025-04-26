Рубио назначил чиновником по делам России и Европы в Госдепе неопытного консультанта
- Марко Рубио назначил Брендана Ханрахана главным чиновником по делам Европы в Госдепе США, хотя он преимущественно имеет опыт в бизнесе, а не в дипломатии.
- Назначение вызвало беспокойство из-за отсутствия у Ханрахана дипломатического опыта, особенно на фоне напряженных отношений США с Европой и Россией.
- Ханрахан займет место Луиса Боно на фоне обещаний реорганизации Госдепа в рамках курса "Америка превыше всего" Дональда Трампа.
- Должность Ханрахана, "старший офицер бюро", обычно временная, пока не будет утвержден Сенатом помощник министра.
Государственный секретарь США Марко Рубио назначил Брендана Ханрахана главным должностным лицом Государственного департамента США по делам Европы. Он был членом аппарата Рубио в Сенате и имеет опыт работы в основном бизнес-консультантом.
Смена высокопоставленного чиновника, который помогает контролировать связи США с Европой в Государственном департаменте, происходит в то время, когда Вашингтон управляет все более напряженными отношениями с континентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Рубио назначил неопытного ответственного за Россию и Европу
Назначение Ханрахана произошло на фоне обещаний большой реорганизации Госдепа в рамках курса Дональда Трампа "Америка превыше всего".
Луис Боно, старший офицер дипломатической службы, вступивший в должность в январе, написал сотрудникам в пятницу, что Брендан Ханрахан займет его место.
Биография, размещенная на сайте департамента позже в пятницу, подтвердила это назначение.
"Брендан имеет ценный опыт работы в частном секторе и Сенате, где он работал в штате секретаря, что делает его хорошо подготовленным к тому, чтобы возглавить бюро во время реорганизации и успешно продвигать повестку дня госсекретаря в Европе и за ее пределами", – написал Боно во внутреннем электронном письме в пятницу, который видело агентство Reuters.
Брендан Ханрахан имеет опыт работы в Bain Capital и McKinsey & Company, а также некоторое время работал в Сенате в Комитете по вопросам малого бизнеса под руководством Рубио. Однако в его официальной биографии нет упоминаний об опыте в сфере внешней политики.
До сих пор этой должностью обычно занимались дипломаты, утвержденные Сенатом, что особенно важно в условиях сложных отношений США с Европой и Россией на фоне войны в Украине.
Новая должность Ханрахана – "старший офицер бюро" – обычно предусматривает назначение на временную должность.
Он исполняет свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден Сенатом помощник министра – должность, которую еще предстоит назначить. Не сразу было понятно, или Ханрахана назначили на временную должность, или на более долгий период.
Внутри Государственного департамента назначение вызвало определенное беспокойство из-за отсутствия у него должного дипломатического опыта.