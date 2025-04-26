Зміна високопосадовця, який допомагає контролювати зв'язки США з Європою в Державному департаменті, відбувається в той час, коли Вашингтон управляє все більш напруженими відносинами з континентом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Рубіо призначив недосвідченого відповідального за Росію та Європу

Призначення Ханрахана відбулося на тлі обіцянок великої реорганізації Держдепу в рамках курсу Дональда Трампа "Америка понад усе".

Луїс Боно, старший офіцер дипломатичної служби, що вступив на посаду в січні, написав співробітникам у п'ятницю, що Брендан Ханрахан займе його місце.

Біографія, розміщена на сайті департаменту пізніше в п'ятницю, підтвердила це призначення.

"Брендан має цінний досвід роботи в приватному секторі та Сенаті, де він працював у штаті секретаря, що робить його добре підготовленим до того, щоб очолити бюро під час реорганізації та успішно просувати порядок денний держсекретаря в Європі та за її межами", – написав Боно у внутрішньому електронному листі в п'ятницю, який бачило агентство Reuters.

Брендан Ханрахан має досвід роботи в Bain Capital та McKinsey & Company, а також певний час працював у Сенаті в Комітеті з питань малого бізнесу під керівництвом Рубіо. Однак у його офіційній біографії немає згадок про досвід у сфері зовнішньої політики.

Досі цією посадою зазвичай опікувалися дипломати, затверджені Сенатом, що особливо важливо в умовах складних відносин США з Європою і Росією на тлі війни в Україні.

Нова посада Ханрахана – "старший офіцер бюро" – зазвичай передбачає призначення на тимчасову посаду.

Він виконує свої обов'язки доти, доки не буде затверджений Сенатом помічник міністра – посада, яку ще має бути призначена. Не одразу було зрозуміло, чи Ханрахана призначили на тимчасову посаду, чи на довший період.

Усередині Державного департаменту призначення викликало певне занепокоєння через відсутність у нього належного дипломатичного досвіду.