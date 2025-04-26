Смена высокопоставленного чиновника, который помогает контролировать связи США с Европой в Государственном департаменте, происходит в то время, когда Вашингтон управляет все более напряженными отношениями с континентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Рубио назначил неопытного ответственного за Россию и Европу
Назначение Ханрахана произошло на фоне обещаний большой реорганизации Госдепа в рамках курса Дональда Трампа "Америка превыше всего".
Луис Боно, старший офицер дипломатической службы, вступивший в должность в январе, написал сотрудникам в пятницу, что Брендан Ханрахан займет его место.
Биография, размещенная на сайте департамента позже в пятницу, подтвердила это назначение.
"Брендан имеет ценный опыт работы в частном секторе и Сенате, где он работал в штате секретаря, что делает его хорошо подготовленным к тому, чтобы возглавить бюро во время реорганизации и успешно продвигать повестку дня госсекретаря в Европе и за ее пределами", – написал Боно во внутреннем электронном письме в пятницу, который видело агентство Reuters.
Брендан Ханрахан имеет опыт работы в Bain Capital и McKinsey & Company, а также некоторое время работал в Сенате в Комитете по вопросам малого бизнеса под руководством Рубио. Однако в его официальной биографии нет упоминаний об опыте в сфере внешней политики.
До сих пор этой должностью обычно занимались дипломаты, утвержденные Сенатом, что особенно важно в условиях сложных отношений США с Европой и Россией на фоне войны в Украине.
Новая должность Ханрахана – "старший офицер бюро" – обычно предусматривает назначение на временную должность.
Он исполняет свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден Сенатом помощник министра – должность, которую еще предстоит назначить. Не сразу было понятно, или Ханрахана назначили на временную должность, или на более долгий период.
Внутри Государственного департамента назначение вызвало определенное беспокойство из-за отсутствия у него должного дипломатического опыта.