Государственный секретарь США был вынужден объяснить, почему пропустил одну из встреч по Украине. Она состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но без Рубио.

Об этом Марко Рубио сообщил во время пресс-конференции. Следует сказать, что отсутствие американцев на встрече вызвало недовольство Европы.

Почему Рубио пропустил встречу с европейцами?

Он объяснил, что это не был умысел, США сделали это не специально.

Дело в том, что в это время их делегаты встречались с курдами и представителями Сирии. Я не мог придумать, как оказаться в двух местах одновременно. С такой проблемой сталкиваются многие. Невозможно быть в двух местах одновременно. Поэтому мы встретились с министром иностранных дел Сирии и генералом Муслимом от имени Соединенных Штатов. Это была историческая встреча с курдами, на которой мы присутствовали вместе,

– рассказал Рубио.

Чиновник сказал, что пропущенная встреча – "одна из встреч по Украине, на которых мы часто бываем". Кроме США, должны были присутствовать еще четыре европейские страны.

Интересно! Госсекретарь переложил ответственность на своих помощников. Мол, попросил своих людей сообщить о ситуации, потому что "знал, что так будет". Но якобы не знает, почему же те не выполнили поручение.

Как в Европе отреагировали на то, что американцев не было на встрече?

Мюнхенская конференция – то место, где представители США и Европы могут обсудить вопросы безопасности и другие вопросы. Поскольку их отношения часто напряженные, а мирные переговоры буксуют, некоторые восприняли ситуацию как демарш.

В Европе сетовали, что об отсутствии Рубио стало известно в последний момент.

Один из чиновников отметил, что решение не прийти на встречу было "сумасшедшим", а другой участник заметил, что встречи без представителей Соединенных Штатов "не хватало содержания",

– цитирует дипломатов Financial Times.

Были мнения, что американцы хотят абстрагироваться от проблем и не решать их. То есть не все поверили в накладки в графике.

Зачем США встречались с курдами и сирийцами?

Сейчас Америка работает над "реинтеграцией и интеграцией курдов в национальные сирийские силы". Официально это называется так, и этот процесс продолжается уже некоторое время. Но на самом деле реальность другая.

Интеграция в "государственные структуры" означает, что все органы местного самоуправления курдов становятся филиалами соответствующих министерств Дамаска. Никакой политической автономии – только культурные права (курдский язык в школах), которые аш-Шараа только что подарил своим декретом,

– объясняет директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он, как и другие аналитики, называет эти события очередным предательством союзников со стороны США.