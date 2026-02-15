Про це Марко Рубіо повідомив під час пресконференції. Слід сказати, що відсутність американців на зустрічі викликала невдоволення Європи.

Чому Рубіо пропустив зустріч із європейцями?

Він пояснив, що це не був умисел, США не зробили це спеціально.

Справа в тому, що в цей час їхні делегати зустрічалися з курдами та представниками Сирії. Я не міг придумати, як опинитися в двох місцях одночасно. З такою проблемою стикаються багато хто. Неможливо бути в двох місцях одночасно. Тому ми зустрілися з міністром закордонних справ Сирії і генералом Муслімом від імені Сполучених Штатів. Це була історична зустріч з курдами, на якій ми були присутні разом,

– розповів Рубіо.

Посадовець сказав, що пропущена зустріч – "одна із зустрічей щодо України, на яких ми часто буваємо". Окрім США, мали бути присутні ще чотири європейські країни.

Цікаво! Держсекретар переклав відповідальність на своїх помічників. Мовляв, попросив своїх людей повідомити про ситуацію, бо "знав, що так буде". Але нібито не знає, чому ж ті не виконали доручення.

Як у Європі відреагували на те, що американців не було на зустрічі?

Мюнхенська конференція – те місце, де представники США і Європи можуть обговорити безпекові та інші питання. Оскільки їхні стосунки часто напружені, а мирні переговори буксують, дехто сприйняв ситуацію як демарш.

У Європі нарікали, що про відсутність Рубіо стало відомо в останній момент.

Один з посадовців зазначив, що рішення не прийти на зустріч було "божевільним", а інший учасник зауважив, що зустрічі без представників Сполучених Штатів "бракувало змісту",

– цитує дипломатів Financial Times.